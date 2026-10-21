Hace 30 años, dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, dedicada a socorrer a quienes intentaban huir de Cuba por mar, fueron derribadas por aviones caza del gobierno de Raúl Castro. Era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El saldo: cuatro muertos y una herida que permanece abierta entre la comunidad de la isla en el exilio.

Sobre este caso así comentó a RFI Frank Rodríguez, analista cubano republicano, quien llegó a Estados Unidos en los años 60 con la Operación Peter Pan, en la cual más de 14.000 menores cubanos fueron enviados a Miami por sus padres, que se oponían al régimen castrista:

"Es un caso muy sensible para los exiliados cubanos porque lo que ocurrió fue una barbarie. Concierne dos aviones civiles que se dedicaban a tratar de encontrar personas en alta mar y que estaban tratando de escapar de Cuba. Su misión era darle las coordenadas de donde los habían ubicado a las autoridades estadounidenses para su rescate. También les lanzaban agua, comida y una señal para que pudieran comunicarse", explica.

Tres décadas después de ocurridos los hechos, la Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por su presunta participación en estos hechos. Esta orden se suma a la acusación formal presentada en mayo por la justicia federal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Propósitos electoralistas

Frank Rodríguez explica la importancia de que exista una orden estatal pese a los años que han transcurrido: "La justicia, cuando tarda, pues no es igual a cuando es oportuna. Ya el gobierno federal había encausado a Raúl Castro por el derribo de dos aviones civiles en aguas internacionales. Pero nunca viene mal que también, a nivel estatal, exista este encausamiento porque en Estados Unidos las cosas pueden cambiar. Puede cambiar el residente en la Casa Blanca, pueden hacer desaparecer los cargos federales con otro presidente, por ejemplo, y entonces quedarían los cargos estatales", agrega.

Sin embargo, para Arturo López Levy, investigador asociado del Centro Joseph Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, la nueva orden de arresto obedece a intereses electorales.

"Eso que hace la administración es, por supuesto, con propósitos electorales. Hay una elección reñida, o varias elecciones reñidas, en Florida, y una acción como esta les permite a los sectores más de ultraderecha declarar que la administración les ha sido favorable. Los republicanos están saliendo con muy mal puntaje en el electorado latino", dice López Levy.

Esta orden de arresto contra Raúl Castro se da en un momento de creciente presión de Washington sobre La Habana.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más