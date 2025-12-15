Con nuestras corresponsales en Santiago de Chile Yasna Mussa y Naila Derroisne

“Decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad, el mandato amplio que hemos recibido hoy. Y digo hemos, porque este no es sólo un mandato para mí, es un mandato para todos nosotros”, indicó Kast al conocer su victoria.

En un tono conciliador, llamando a la cooperación y a respetar las diferencias, Kast adelantó que el 2026 será un año difícil en lo económico.

“Algunos dicen ‘tú tienes la solución fácil para todo’. Y no, es muy difícil; vamos a tener un año duro, muy duro. Porque las finanzas no están bien. Las finanzas del país no están bien. Pero estamos invitando a una travesía para recuperar esos valores esenciales para una vida correcta y sana, pero eso no va a ser fácil”.

Kast aseguró que el problema es que los chilenos se sentían solos y nadie los escuchaba, pero que en los próximos cuatro años se restablecerá el respeto a la ley y habrá orden, algo que ha prometido durante toda su campaña.

“Vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios, sin privilegios políticos, sin privilegios administrativos, sin privilegios judiciales. Porque son los ciudadanos a los que nosotros tenemos que atender, no aquellos que tienen un ámbito de poder”.

Varios de sus electores mostraron euforia con la victoria de Kast, Pedro indicó que “esta elección es un rechazo al comunismo que ha causado tanto daño en América Latina. Percibo mucha unidad y optimismo, indicó”.

Por su parte, Andrés confía en las promesas de Kast y en que el país “recupere su crecimiento y su estabilidad. Que haya muchos puestos de trabajo y, sobre todo, más seguridad”.

La seguridad ha sido uno de los principales ejes de campaña del nuevo presidente de derecha “¡Por fin las mujeres podremos salir sin miedo a ser atracadas o agredidas!” señaló Daniela.

Sin embargo, el nuevo ocupante de la casa de la Moneda deberá hacer alianzas para llevar a cabo su programa, que incluye recortes al gasto social.

Del otro lado, la candidata del oficialismo, la comunista Jeannette Jara, habló ante una multitud de seguidores tras reconocer el triunfo de su adversario político.

