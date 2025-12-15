Con nuestro corresponsal en Casablanca, Matthias Raynal

En Marruecos, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones mortales a última hora de la tarde del 14 de diciembre de 2025. Ocurrió en la ciudad de Safi, en la costa atlántica, a 250 kilómetros al sur de Casablanca.

Según las autoridades locales, 37 personas perdieron la vida, de acuerdo con el último balance de este lunes por la mañana. Se trata de la peor catástrofe de este tipo en Marruecos desde hace al menos 10 años.

El despertar fue doloroso para esta ciudad de 300.000 habitantes. Las imágenes filmadas unas horas antes dan testimonio de la violencia del fenómeno meteorológico que sufrió la ciudad portuaria.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las lluvias torrenciales se abatieron sobre Safi, provocando rápidamente, en solo una hora, brutales inundaciones, según precisan las autoridades locales. En los videos grabados por los habitantes se ven calles convertidas en ríos de lodo que lo arrastran todo a su paso.

Además de los fallecidos, también se han registrado heridos, 32 de los cuales han sido trasladados al hospital, según las autoridades. “La mayoría” de ellos han recibido el alta “tras recibir la atención y el tratamiento necesarios”.

Una habitante contactada por RFI explica que el Oued, el río que atraviesa la ciudad, se desbordó. La medina, los barrios antiguos de Safi, fueron los más afectados.

A última hora del domingo por la noche, el nivel del agua ya había bajado, dejando tras de sí un paisaje de devastación, cubierto de lodo y coches volcados. Mientras, continúan las búsquedas para encontrar a posibles desaparecidos. Las fuerzas de rescate y la protección civil remueven los escombros que aún permanecen sumergidos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más