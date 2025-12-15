Con Esther Herrera, corresponsal de RFI en Bruselas

El objetivo es que este sábado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, viajen a Brasilia para firmar el ansiado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur 25 años después de que se empezara a negociar.

Pero nada está claro a día de hoy. En principio, esta semana los países deberían aprobarlo a nivel técnico y luego votarlo formalmente, pero las reticencias de varios países, empezando por Francia, a los que se suman dudas de Polonia, Irlanda, Austria e incluso de Italia no están facilitando la labor.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la presidenta de la Comisión Europea aplazar el examen del acuerdo, que debe ser adoptado entre el martes y el viernes, indicó su entorno.

París pide a Bruselas más garantías. "A estas alturas, las cuentas no dan para proteger a los agricultores franceses. Las exigencias de Francia no se han cumplido", declaró París la noche del domingo.

Este miércoles, la Eurocámara votará las salvaguardas agrícolas que pedía Francia, pero el gobierno cree que son necesarias más medidas para que dé su visto bueno. Si no se dan las condiciones, insta a que se retrase la firma. Pero la mayoría del bloque europeo lo rechaza, con la presidencia de Mercosur en manos de Paraguay a partir de enero y la extrema derecha presionando en la Unión Europea, Bruselas no quiere retrasarlo más.

Ese pulso abre una semana que ya se anunciaba agitada en Bruselas, donde los sindicatos agrícolas prometen hasta 10.000 manifestantes el jueves, durante una reunión europea de jefes de Estado y Gobierno.

Los agricultores de la UE se oponen a este acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Temor en Bruselas

El temor es el mensaje que envía la Unión Europea en una de sus semanas más críticas, con la sensación de que, si no se firma, la imagen será de un bloque incapaz de cerrar acuerdos y poco fiable en el plano internacional, ya muy tocado por el desdén de Estados Unidos.

El aplazamiento a 2026 pedido por Francia es rechazado por otros países.

"Si no hay un compromiso esta semana, nos arriesgamos a una grave crisis europea. Será un gran fracaso para la Comisión, para Alemania y para España", advirtió un diplomático europeo en condición de anonimato.

La Comisión Europea no ha variado su posición. "Esperamos contar con todas las condiciones para una firma el próximo fin de semana", afirmó su portavoz, Paula Pinha.

