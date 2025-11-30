El Líbano es la segunda etapa del primer viaje internacional del papa estadounidense, tras una visita a Turquía marcada por el diálogo para la unidad de los cristianos.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión papal, León XIV destacó que su visita a estos dos países "tenía un tema particular (…) un mensaje de paz, de promoción de la paz en toda la región".

Los principales dirigentes libaneses le recibieron en el aeropuerto, encabezados por el presidente de la República, Joseph Aoun, único jefe de Estado cristiano del mundo árabe.

La artillería del ejército libanés disparó 21 cañonazos y los barcos amarrados en el puerto de Beirut hicieron sonar sus sirenas en señal de alegría.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A pesar del importante papel político que desempeñan los cristianos, su número ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes.

León XIV, el primer papa en visitar el país desde Benedicto XVI en 2012, pronunciará su primer discurso a las 18:00 (16:00 GMT) ante las autoridades y el cuerpo diplomático en el palacio presidencial, donde fue recibido por un grupo de dabké, la danza tradicional, bajo una lluvia torrencial.

El Líbano, que ha sufrido un colapso económico sin precedentes desde 2019, también está saliendo de una guerra sangrienta con Israel.

La operación lanzada en 2024 contra el Hezbolá dejó cientos de combatientes muertos y decenas de civiles fallecidos así como decenas de miles de personas desplazadas en ambos lados de la frontera.

Esta semana se cumplió un año del alto el fuego que se ha caracterizado por los bombardeos del Ejército israelí de forma repetida. El domingo pasado, Israel lanzó una operación en la que mató al líder militar del grupo chiita Hezbolá, Haizam Ali Tabatabai.

"La elección del Líbano es una elección valiente", declaró a la agencia de noticias AFP el Monseñor Hugues de Woillemont, presidente de la Oeuvre d’Orient, una organización católica que ayuda a los cristianos de Oriente.

"El modelo multiconfesional del Líbano se encuentra hoy extremadamente debilitado por la lógica del enfrentamiento, aunque el país cuenta actualmente con un presidente y un primer ministro que trabajan juntos", añadió.

El Líbano ha declarado dos días festivos con motivo de la visita y se han puesto en marcha importantes medidas de seguridad. (con AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más