Del enviado especial de RFI a Tegucigalpa, Carlos Herranz

El escrutinio de las elecciones hondureñas se ha convertido en una carrera acta a acta entre los dos candidatos de la oposición. A falta de que el Consejo Nacional Electoral certifique los resultados durante este lunes, el empresario Nasry Asfura, conocido popularmente como "Papi a la orden" (frase que popularizó cuando era alcalde de Tegucigalpa) , mantiene el liderato en el cerrado escrutinio por unas miles de papeletas sobre su rival, el showman populista Salvador Nasralla. Asfura, del partido Nacional, había recibido el polémico apoyo de Trump durante los días previos de las elecciones.

Asfura ha logrado el 40, 6% del escrutinio, según la consejera electoral Ana Paola Hall, quien ha dicho que el recuento incluye aproximadamente un tercio de actas. En segundo lugar, se ubica el candidato liberal, Salvador Nasralla, con el 38,8%, y en un tercer lugar, Rixi Moncada, del oficialista partido Libre, con el 19,6% de la votación. Eso en cuanto a resultados oficiales, pero fuentes del partido Nacional han confirmado a RFI que manejan datos internos que certificarían la clara victoria de Asfura.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Nasralla, que fue en el pasado socio de gobierno del oficialismo de izquierdas, concurre en esta ocasión por el partido Liberal y ha sido frecuentemente criticado por dar bandazos ideológicos para llegar al poder.

Una de las conclusiones ya sólidas del proceso en Honduras es el fuerte castigo que el electorado ha implementado al oficialismo de izquierdas y a su partido Libre, proyecto político del expresidente Zelaya. Los hondureños no perciben que los años de Xiomara Castro en el poder hayan mejorado los servicios públicos y especialmente los índices de pobreza que afectan a 6 de cada 10 hondureños.

La desconfianza en el recuento de votos ha marcado la recta final de las elecciones generales de este domingo. El CNE tardó en dar los resultados preliminares, a pesar de haber prometido un recuento preliminar tres horas después del cierre de las urnas.

Amplia participación

Más de 6,5 millones de ciudadanos estaban llamados a elegir al sucesor de Xiomara Castro y a renovar el Congreso, las alcaldías y el Parlamento Centroamericano. La jornada se ha desarrollado en un clima de alta tensión política, denuncias preventivas de fraude y una profunda desconfianza hacia las instituciones, aunque los centros de votación abrieron con relativa normalidad y largas filas de electores desde primera hora de la mañana como pudo comprobar RFI en varios centros de votación del centro de Tegucigalpa.

Las filas se hicieron tan visibles en los centros que incluso el CNE ha concedido una hora más para concluir las votaciones. Por edades, a primera hora eran los adultos mayores los más movilizados pero segùn ha transcurrido la jornada la afluencia de jóvenes ha ido en aumento. Dentro y fuera de los recintos, las casetas de los principales partidos –Libre, Liberal y Nacional– recordaban que el país sigue profundamente polarizado.

La ampliación del horario de votación también se ha debido a que se reportaron retrasos en la instalación de algunas Juntas Receptoras de Votos y fallos en el sistema biométrico, incidencias que fueron solventadas sobre la marcha. Desde la sociedad civil y el propio organismo electoral se multiplicaron las llamadas a documentar cualquier irregularidad. Los observadores de la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos recorrieron el país, conscientes de que la legitimidad del resultado dependerá tanto de las actas como del clima en que se proclamen.

Papel de EE.UU. y China en la contienda

En Honduras ha predominado históricamente un conservadurismo religioso, político y social y una tutela por parte de EE.UU. Washington ha defendido sus intereses en el país, visto como base para mantener su influencia en Centroamérica. A mediados de los años ochenta construyó el complejo militar de Palmerola, a una hora de la capital, que sirvió de plataforma logística para desplegar sus tropas en la región. Ahora es también la gran puerta de entrada al país con el nuevo aeropuerto internacional. El aumento de la tensión con Venezuela, hace además aún más importante para Trump tener un socio más con costa en el Caribe.

Los llamados de Trump a votar por Asfura durante los días previos a las urnas contrastaron con el acercamiento que China ha tenido durante el mandato de Xiomara Castro pese a que muchos hondureños se dicen decepcionados con las inversiones de Pekín, que han empleado a poca mano de obra local. En cualquier caso, estas elecciones tienen una lectura geoestratégica, también con Taiwán en el centro del tablero.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más