Las puertas del Louvre están cerradas este lunes por la mañana debido a una huelga convocada por los sindicatos en protesta por las condiciones de trabajo en el museo, el más visitado del mundo.

En la entrada del establecimiento, junto a la gran pirámide de cristal, un cartel indicaba poco después de las 09H00 (08H00 GMT): "La apertura del museo está actualmente pospuesta. Les comunicaremos las condiciones de una posible apertura lo antes posible".

En una reunión asamblearia, unos 400 trabajadores votaron por "unanimidad" una huelga "prorrogable" para protestar por el "deterioro" de las condiciones de trabajo y la degradación de la acogida del público, indicaron los sindicatos CGT y CFDT.

"Visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos", advirtieron las organizaciones sindicales en su llamado al paro el 8 de diciembre.

Este lunes por la mañana, a los visitantes con billete se les sugirió que volvieran al mediodía.

"Estoy muy decepcionado. El Louvre era el motivo principal de nuestra visita a París, porque queríamos ver la Mona Lisa", uno de los cuadros más visitados de la pinacoteca, afirmó Minsoo Kim, un surcoreano de 37 años, de luna de miel con su esposa.

Pietra, una brasileña de 27 años de viaje a París con su familia durante cuatro días, también se dijo "muy decepcionada" por este cierre, pero aseguró que intentaría volver dentro de unas horas.

La dirección del museo indicó que estaba contabilizando a los agentes que no hacían huelga para plantearse abrir el establecimiento en algún momento del día.

El Louvre, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

Con AFP

