Andy Burnham ha ganado las elecciones parciales en Makerfiield y ha conseguido el escaño en el parlamento que le permite retar a Keir Starmer a unas primarias en las que es claro favorito. No obstante, Burnham ha pedido al primer ministro que dimita, que acepte que ha perdido el control del partido y permita una transición ordenada sin necesidad de batallas internas.

El ya exalcalde de Manchester tiene el aval necesario, los 81 apoyos que hacen falta para provocar unas primarias, que se celebrarían antes de finales de septiembre. Starmer se resiste a dimitir porque considera que tiene el mandato para seguir gobernando después de ganar una mayoría histórica hace dos años. Es más, le ha ofrecido a Burnham un gran ministerio que éste rechazado.

Andy Burnham le ha dado 72 horas al primer ministro para que reflexione antes de que el lunes preste juramento como parlamentario en Westminster. A partir de entonces podría activar el mecanismo de las primarias.

Se esperan contactos y reuniones extraoficiales entre ambas facciones durante este fin de semana ya sea entre emisarios o entre los dos políticos. Será clave la reacción del gabinete de Starmer. De momento, ningún ministro ha dado señales de querer dimitir.

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“Rey del norte”

Con AFP

Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester y con una destacada carrera en el gobernante Partido Laborista de centroizquierda, derrotó de manera contundente al candidato del movimiento de extrema derecha Reform UK en la circunscripción de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

El popular político de 56 años, quien fue ministro de Salud, ha dicho que tiene planeado enfrentarse a Starmer por las riendas del partido, y necesitaba ganar esta votación de alto riesgo para estar en condiciones de iniciar dicha contienda.

Si Starmer deja el cargo este año, Reino Unido tendrá su séptimo primer ministro en 10 años.

"Le digo a mi propio partido: esta es la última oportunidad para cambiar", dijo Burnham en un discurso de agradecimiento tras obtener casi el 55% de los votos y superar a Robert Kenyon, de Reform, por más de 9.000 sufragios.

"Esto es lo que la gente me dijo directamente en los cientos de puertas en las que me presenté. Debemos escucharlos, debemos actuar en consecuencia y debemos hacerlo bien. No habrá una segunda oportunidad", defendió.

Burnham agregó: "Pero ahora sí hay una oportunidad, a partir de este resultado de esta noche".

Las encuestas muestran que Burnham, apodado el "Rey del norte" por haber ganado tres mandatos consecutivos como alcalde, es el político laborista más popular y ganaría una votación directa contra Starmer.

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