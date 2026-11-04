La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y el reconocimiento de la derrota del campo republicano por Donald Trump es una "muy buena noticia para la democracia estadounidense", estimó este miércoles el canciller francés, Jean-Noël Barrot.

"Los resultados no son cuestionables ni están siendo cuestionados. El propio presidente de Estados Unidos ha admitido y reconocido el sobresaliente desempeño de los candidatos demócratas. Es, por lo tanto, una muy buena noticia para la democracia estadounidense", declaró Barrot.

"Y una demostración más de que, en democracia, es el pueblo quien escribe su propia historia y que nadie, ni los algoritmos ni los intereses privados pueden hacerlo en su lugar", agregó el jefe de la diplomacia francesa ante el Parlamento, durante una sesión de control al gobierno.

Leer tambiénLa deteriorada imagen de Israel en la opinión pública estadounidense

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La izquierda francesa aplaude

Varias figuras políticas de izquierda francesa han festejado este miércoles en las redes sociales el éxito electoral de los demócratas estadounidenses y la derrota infligida al presidente republicano Donald Trump.

Raphaël Glucksmann, candidato a las elecciones presidenciales de 2027 (Partido Socialista / Place publique), ha calificado el resultado como una “victoria de la democracia y la decencia”, así como un “resurgimiento demócrata […] un mensaje de esperanza para todos”.

Por su parte, el secretario nacional del Partido Comunista y candidato Fabien Roussel valoró la “ola azul” demócrata, que, según él, supone el “fracaso del trumpismo y de su política autoritaria, racista y antisocial”.

El coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, recalcó la “derrota electoral de Trump” y ve en la victoria demócrata “una movilización popular que permite hacer retroceder a la extrema derecha”, al igual que en Brasil.

Leer tambiénAbdul El-Sayed, del ala izquierdista del Partido Demócrata, gana la batalla por el Senado en Míchigan

Por último, la candidata de Los Verdes, Marine Tondelier, considera que “este voto supone un castigo a su segunda presidencia apocalíptica, que ha convertido a Estados Unidos en el hazmerreír del mundo y ha sumido a este último en el caos”.

"Lo que pasa en otros países no es asunto mío"

Del otro lado del espectro político, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, afirmó no ver ninguna “relación” entre estas distintas elecciones y las presidenciales francesas.

“No soy votante estadounidense y hay que respetar, sea cual sea, el voto del pueblo estadounidense”, dijo.

Leer tambiénTexas, epicentro de la "ola azul" de las elecciones de medio mandato

Pero "lo que pasa en otros países no es asunto mío", insistió quien se perfila como próximo primer ministro en caso de una victoria del RN en 2027.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más