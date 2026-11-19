Con AFP

El ejército israelí afirmó este miércoles a la AFP haber lanzado una operación en el centro de la Franja de Gaza, más allá de la "línea amarilla" que separa las zonas bajo su control de las áreas en manos del movimiento islamista palestino Hamás.

La operación conjunta con la agencia de seguridad interna Shin Bet busca "desmantelar un túnel terrorista al oeste de la 'línea amarilla' que representaba una amenaza inmediata y directa para las tropas", informó el ejército en un comunicado.

"Intenso bombardeo de artillería israelí"

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"Hay infraestructura de Hamás en la zona del centro de la Franja de Gaza", se justificó el ejército, y precisó que la operación involucra a personal militar y de la Agencia de Seguridad de Israel. Los residentes de las zonas afectadas dijeron que habían huido por su seguridad, muchos de ellos no por primera vez.

Un portavoz militar indicó a la AFP que las acciones continuaban durante la noche. Una fuente de seguridad en Gaza dijo a la AFP que había un "intenso bombardeo de artillería israelí" al norte del campo de Nuseirat y reportó la presencia de vehículos militares israelíes en el centro de Gaza "en medio de disparos continuos y ataques aéreos desde el mediodía".

La Defensa Civil de Gaza afirmó que tres palestinos murieron y varias personas resultaron heridas el miércoles en tres ataques diferentes con drones israelíes. Un hombre murió cerca del campo de Nuseirat, otro en la ciudad de Gaza y un tercero frente a la comisaría de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, indicó el organismo. Se desconoce si los tres ataques están relacionados con la operación terrestre.

Más allá de la "línea amarilla"

En un comunicado, Hamás calificó esta operación terrestre de "violación flagrante del acuerdo de alto el fuego". El ejército israelí afirmó que responde a violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Después del alto el fuego para Gaza alcanzado en octubre de 2025, se estableció la llamada "línea amarilla" para dividir las áreas bajo control israelí de aquellas bajo dominio de Hamás. El ejército israelí afirma controlar más del 60% del territorio palestino.

La incursión ocurre en pleno proceso de negociaciones políticas en Israel. Gadi Eisenkot, rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, intenta formar una coalición de gobierno tras las legislativas de octubre.

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