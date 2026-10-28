Publicado por la revista médica británica The Lancet antes de la COP31 de noviembre, esta 10ª edición del informe asocia 146 investigadores de 30 países para evaluar las consecuencias del cambio climático en la salud de la población mundial.

"Los efectos perjudiciales del cambio climático sobre la salud avanzan más rápido que la respuesta mundial a esos efectos" y "se aceleran incluso", estimó Marina Romanello, directora ejecutiva del Lancet Countdown al presentar el informe publicado el miércoles.

"Por eso pedimos que el cambio climático sea reconocido como una emergencia sanitaria mundial", agregó.

Esto, según ella, permitiría a los Estados crear "un dispositivo de intervención de emergencia" como el puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud en caso de pandemia.

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Esta iniciativa sería "no para reaccionar a una sucesión de emergencias, sino para implementar una respuesta coherente a largo plazo", explicó.

710.000 decesos en 2023

El informe se centra en el período desde 2016, cuando entró en vigor el Acuerdo de París que buscaba limitar el calentamiento global a 1,5 ºC respecto a la era preindustrial, y 2023, el último año con datos completos.

En este tiempo, el cambio climático ha "causado cerca de 3 millones de muertes relacionadas con el calor" en el mundo.

Solo en 2023, un récord de 710.000 decesos pueden asociarse al calor, lo que supera el número de muertos por malaria o VIH. Más de dos tercios de ellos son atribuibles al cambio climático de origen humano, según el estudio.

Para calcular esta cifra, los investigadores calculan la diferencia entre los decesos por calor recopilados por los Estados y aquellos que se habrían producido en un escenario estimado de "ausencia de cambio climático", precisó el profesor Ollie Jay, de la Universidad de Sídney.

"Siempre hay períodos de fuerte calor, pero su intensidad y su frecuencia se ven amplificadas por el cambio climático de origen humano, por eso observamos más muertes de las que habríamos tenido" sin este, explicó.

El calentamiento también impacta en la economía mundial al reducir la productividad de los trabajadores. Según los investigadores, en los últimos tres años el coste fue de un billón de dólares al año.

Las regiones más afectadas son el sureste de Asia y África, con pérdidas equivalentes al 3,9% y al 3,2% de su PIB respectivamente, frente al 0,2% para Europa y el 1,5% para el continente americano.

"Progresos reales"

Sin embargo, desde 2016 se han realizado "progresos reales": 56 de los 194 países miembros de la OMS han adaptado su sistema de salud y se han establecido sistemas de alerta que anticipan los fenómenos extremos.

Además, las inversiones en energías limpias alcanzaron los 2,1 billones de dólares en 2025, el doble de lo destinado a los combustibles fósiles.

No obstante, estos siguen representando el 80% de la energía mundial y causando una contaminación atmosférica que provoca "2,73 millones de muertes al año".

Pero en 77 países donde se ha reducido la contaminación vinculada a las energías fósiles desde 2016, se han evitado unos 323.000 fallecimientos, destaca el informe.

"Un aire más limpio, sistemas de salud más resilientes y dispositivos de alerta (…) salvan vidas en todo el mundo", afirman sus autores.

También creció, hasta multiplicarse por siete, la financiación de la investigación médica relacionada con el clima.

Pero el 84% de los 316 millones de dólares destinados en 2024 fue para investigadores de países ricos, cuando son los países menos desarrollados los más afectados por las amenazas sanitarias vinculadas al clima.

"Demasiado lentos, demasiado modestos", los esfuerzos realizados "no benefician a quienes más los necesitan", afirmó Romanello.

Y desde hace dos años, "la inestabilidad geopolítica mundial ha relegado a un segundo plano el calentamiento y su impacto en la salud", justo cuando "la inacción corre el riesgo de exacerbar esa inestabilidad", lamentó.

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