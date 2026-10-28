Tras el éxito de la movilización digital a favor de Lula durante la campaña presidencial brasileña, la estrategia de participación popular de la izquierda ha empezado a despertar interés internacional. Es un modelo caracterizado por la fuerte actividad de militantes en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería.

En Francia, un país donde los partidos buscan nuevas fórmulas de organización e influencia en redes sociales, ha surgido una agrupación digital popular no oficial llamada Les Soldats Insoumis ("Los Soldados Insumisos"), en referencia al partido de izquierda radical "La Francia Insumisa" [LFI por sus siglas en francés]. El grupo se inspira explícitamente en el "Ejército de Lula", ideado por el diputado federal André Janones durante la campaña de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas.

En WhatsApp este grupo reúne más de 15.000. La iniciativa también está presente en Telegram y en las redes sociales. Los mensajes siguen un modelo similar al creado por Janones, con llamados a impulsar etiquetas, compartir contenidos e invitar a nuevos participantes.

La repercusión de esta estrategia llevó a LFI a crear un grupo oficial para la campaña del candidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon. En el grupo, titulado L’équipe de Mélenchon, el diputado Antoine Leaument convoca a los simpatizantes del político en un video en el que menciona la experiencia brasileña. "Vimos lo que ocurrió en Brasil y no se preocupen, aplicaremos un método que funcione", afirma.

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La vicealcaldesa de Saint-Denis, Silvia Capanema, integrante de LFI y profesora de la Universidad Sorbonne Paris Nord, habló con RFI sobre la aparición de grupos inspirados en el "Ejército de Lula".

"Hay algunas iniciativas que circulan en Francia inspiradas directamente en la experiencia brasileña. Sus seguidores son principalmente brasileños que viven aquí y también empiezan a despertar interés en algunos sectores locales. Pero esto apenas acaba de empezar. El mundo entero está observando lo que ocurrió en Brasil, la experiencia del 'Ejército de Lula' y la movilización en las calles. Sin embargo, no se puede copiar ese modelo y aplicarlo de la misma forma en Francia, porque las necesidades son diferentes", explica.

Según ella, los desafíos políticos de ambos países no son los mismos. "En Brasil, por ejemplo, la izquierda tenía una gran dificultad en las redes sociales. Aquí no ocurre así. Las izquierdas tienen una fuerte presencia en las redes sociales; es en los medios tradicionales donde la cuestión resulta más complicada", detalla.

Las estrategias deben renovarse

Esta militante LFI también considera que las estrategias digitales deben renovarse constantemente. "El propio método de Janones fue muy útil y muy bueno, pero debemos tener en cuenta que la velocidad del mundo digital es tan grande que en poco tiempo ya quedará desfasado. Porque ahora todo el mundo dispone de esas herramientas", analiza.

Para Silvia Capanema, el caso brasileño es una fuente de inspiración, pero no puede reproducirse de forma mecánica, especialmente en el contexto de la campaña presidencial de 2027.

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