"¡Es posible!", respondió Trump al citado medio, supuestamente por mensaje de texto, cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaban que se esperaba una segunda ronda "en Islamabad dentro de las próximas 36 a 72 horas".

Pakistán ejerció de mediador en la primera ronda de conversaciones. El jefe del Estado Mayor de su ejército, el mariscal Asim Munir, viajó a Irán como parte de esos esfuerzos.

Trump prorrogó el martes una tregua de dos semanas en la guerra justo cuando estaba a punto de expirar y en medio de estas inciertas negociaciones.

Un medio digital de noticias en Pakistán, el News Post, informó del plazo de tres días para más conversaciones sin citar ninguna fuente ni ofrecer más detalles.

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Mientras continúa la tensión en el Estrecho de Ormuz, donde los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el miércoles que sus fuerzas navales habían interceptado dos barcos que intentaban atravesar esta vía marítima y los condujeron a aguas territoriales de la república islámica.

"La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", señaló el ejército ideológico en un comunicado.

"Los dos barcos infractores (…) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní", agregó.

Identificaron un barco como "MSC-FRANCESCA", que dijeron pertenecía "al régimen sionista" en referencia a Israel, y el otro como "EPAMINONDAS", alegando que "alteraba los sistemas de navegación y ponía en peligro la seguridad marítima".

Los Guardianes advirtieron además contra cualquier acción contraria a las normas de la república islámica en el estrecho, "así como contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación" en esta vía marítima.

Según Teherán, los barcos deben obtener una autorización para salir o entrar en el Golfo a través del estrecho de Ormuz, una vía por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, así como otras materias primas esenciales.

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