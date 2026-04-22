Finalmente, Ucrania va a poder recibir el préstamo de 90.000 millones de euros prometido por la Unión Europea. El acuerdo, que llevaba dos meses bloqueado, ha sido posible después de que Hungría levantara su veto, en una reunión a nivel de embajadores comunitarios y que responde a la reanudación este miércoles del bombeo de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba hacia territorio europeo.

Budapest había impuesto como condición que el crudo volviera a circular a través del oleoducto Druzhba que atraviesa Ucrania y precisamente este martes, el presidente Volodímir Zelenski anunció que ya estaba reparado.

El primer ministro húngaro saliente, Víktor Orbán, acusaba a Kiev de retrasar a propósito la reparación de la tubería, que transporta petróleo ruso a través de Ucrania. Tras perder las elecciones de Hungría, todo se ha desbloqueado.

Los embajadores europeos también han aprobado el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que debería haber entrado en vigor el pasado febrero, con motivo del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

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Finalmente, tanto Hungría como Eslovaquia, han levantado su veto a unas sanciones que incluyen, entre otros, nuevas medidas contra la “flota fantasma” rusa, usada para exportar crudo.

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