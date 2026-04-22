Aunque las cifras han bajado en los últimos años, en Bolivia miles de niñas y adolescentes aún enfrentan embarazos no deseados, muchos de ellos producto de violencia sexual, como nos lo cuenta Pamela Condori, activista ecofeminista que imparte talleres de apoyo a jóvenes mujeres en la ciudad de El Alto.“Las niñas me decían que querían abortar porque sus primos, sus padrastros, sus papás abusaban de ellas”, relata.

En Bolivia, el aborto por violación es legal, pero el estigma hace que niñas y adolescentes eviten acudir y terminen en prácticas inseguras. Pablo Salazar Canelos, hasta hace poco representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia UNFPA, es optimista respecto a la reducción de abortos inseguros como consecuencia de la disminución de embarazos adolescentes.

“Debe haberse reducido la cantidad de abortos inseguros, esa es nuestra hipótesis, también creemos que hay más uso de anticonceptivos, es parte de la buena noticia”, dice.

A pesar de que el embarazo adolescente sigue siendo un problema social alarmante, su reducción es notable y bajó de 88 casos por 1.000 en 2008 a 48 por 1.000 en 2023, según datos oficiales. “Toda la región está bajando pero Bolivia baja más rápido, entonces algo está haciendo mejor Bolivia que otros países en la región para poder lograr esta reducción”, dice Salazar Canelos.

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Según el doctor Stanley Blanco, asesor del Ministerio de Salud, lo que está haciendo mejor Bolivia es llegar mejor a los adolescentes con servicios de salud a su medida, información sobre sus derechos sexuales y reproductivos y lo más importante, con anticonceptivos gratuitos.

“La tasa se ha ido reduciendo porque ha habido programas dirigidos a los adolescentes, ha habido una mayor apertura como lo muestra el censo en relación al uso de anticonceptivos”, explica.

El embarazo adolescente es cuatro veces más alto en mujeres que solo tienen educación primaria y le cuesta más de 500 millones de dólares al año al país en pérdida de oportunidades. El UNFPA ha trazado un programa llamado "Meta: Cero embarazos en adolescentes”, que consiste en lograr cero embarazos en niñas de 10 a 14 años y que en 15 años podría ser una realidad si la tendencia se mantiene.

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