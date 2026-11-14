El caos se ha apoderado de los aeropuertos estadounidenses este viernes. Un problema en el sistema informático que gestiona las comunicaciones obligó a la Administración Federal de Aviación a la suspensión del tráfico aéreo más larga desde el fatídico 11 de septiembre de 2001. Las autoridades justificaron el parón “debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”. El incidente provocó un colapso en los aeropuertos durante más de cuatro horas, dejando más de 6.500 vuelos cancelados, cerca de 10.000 retrasados y cientos de miles de pasajeros afectados. Imágenes de aeropuertos en todo el país mostraban las puertas de embarque llenas, con las aeronaves en pista y los pasajeros exigiendo una solución.

Las autoridades dejaron todos los aviones en tierra por precaución, debido a una serie de problemas de comunicación detectados a las 15H36 locales (20H36 GMT) a causa de "equipos antiguos", explicó el secretario de Transportes, Sean Duffy.

"Este es un problema de un sistema antiguo", dijo el funcionario. "Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos".

La FAA no tardó en decretar el cierre del tráfico aéreo en todo el país. En ese momento había más de 3.500 aviones en el aire y la prioridad de las autoridades era que estos vuelos pudieran aterrizar sin complicaciones.

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El gobierno del presidente Donald Trump enfatizó en que no había evidencia de que la falla fuera resultado de un acto delictivo. La recuperación no está siendo inmediata y está tomando tiempo durante las primeras horas del sábado.

Ahora, las compañías deben trasladar a cientos de miles de pasajeros afectados.

Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

El Departamento de Transporte estadounidense ya había presentado un plan en 2025 para construir un nuevo sistema de control de tráfico aéreo que tendría que estar operativo dentro de un par de años. El proyecto tendría un coste de unos 31.500 millones de dólares.

(Con AFP)

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