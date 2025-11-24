El secretario de Estado se ocupa de la lista FTO -por sus siglas en inglés- en la que hoy están grupos islamistas, separatistas, guerrillas y más recientemente pandillas y organizaciones de la droga de México y Colombia.

La próxima organización en figurar en esa lista es el "Cartel de los Soles". Según Washington, esa organización delictiva es liderado por el propio Maduro y otros altos dirigentes chavistas. Expertos cuestionan la existencia de una organización formalmente establecida y evocan más bien redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas.

Pero el secretario Marco Rubio, que encabeza el ala dentro del gobierno de Donald Trump que llama al uso de la fuerza contra Venezuela, insiste en que los miembros del Cartel de los Soles "son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio".

Estados Unidos ha movilizado al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas. Por su lado, Maduro sostiene que todo esto solo busca derrocarlo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela

Trump afirmó que el gobernante izquierdista tiene los días contados, autorizó a la CIA a actuar en el país en operaciones encubiertas, aunque también asomó la posibilidad de negociar con Maduro.

La Fuerza Aérea informó de un ejercicio de bombardeo con aviones B-52 en el Caribe, en medio de la incertidumbre que arropa a Venezuela sobre la posibilidad de un ataque al país.

La definición de la lista de las FTO en el Departamento de Estado no habla de acciones militares, pero el secretario de Defensa de Trump adelantó que la medida dará "un montón de opciones nuevas" al gobierno.

Van 83 muertos hasta ahora en una veintena de bombardeos estadounidenses a supuestas narcolanchas en la región.

La autoridad aeronáutica estadounidense alertó a los operadores civiles del "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Seis aerolíneas cancelaron sus conexiones entre sábado y domingo con Venezuela, tras la advertencia de Estados Unidos. La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam comunicaron la suspensión de sus vuelos el sábado, según las asociaciones de líneas aéreas (ALAV) y de agencias de viajes (AVAVIT). El domingo, Turkish Airlines dijo que cancelaba sus vuelos entre el 24 y 28 de noviembre.

Este incremento de la presión por parte de Washington genera la percepción de que ya casi es inminente algún tipo de ataque, según algunos observadores. En particular contra "algunas pistas que estarían vinculadas al narcotráfico" lejos de centros urbanos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más