Desconocido para el público libanés, Haitham Tabatabai, calificado por Israel como “jefe de Estado Mayor” de la formación proiraní, es el comandante militar de Hezbolá de más alto rango asesinado desde el alto el fuego, concluido hace casi un año, según informa nuestro corresponsal en Beirut, Paul Khalifeh. Este libanés de 58 años, hijo de padre iraní, tomó las riendas del aparato militar del partido chiita tras la eliminación por parte de Israel de la mayoría de sus altos mandos durante la guerra del año pasado.

Como muestra de la importancia del personaje, el secretario general del Consejo de Seguridad iraní, Ali Larijani, presentó sus condolencias a los dirigentes de Hezbolá. La primera reacción del partido vino del vicepresidente de su Consejo Político, Mahmud Comati, quien acusó a Israel de haber “cruzado la línea roja”. Este ex ministro insinuó que Hezbolá podría responder al asesinato de su jefe militar.

Sin embargo, el comunicado que confirmaba la muerte de Haitham Tabatabai, publicado en la tarde del 23 de noviembre, se limita a trazar un retrato del líder militar y no contiene ninguna amenaza de venganza.

“Agente clave”

El ejército israelí afirmó haber matado a Ali Tabatabai durante el ataque dirigido contra él, llevado a cabo contra un edificio residencial en los suburbios del sur de Beirut. El ejército “atacó la región de Beirut y eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá”, declaró en un comunicado, calificando al hombre de “agente clave y veterano” del movimiento proiraní. Tabatabai también figuraba en la lista estadounidense de personas vinculadas al terrorismo.

Por primera vez desde el 5 de junio, aviones israelíes lanzaron tres misiles guiados contra un apartamento situado en un edificio del barrio de Haret Hreik, en el corazón de los suburbios del sur de Beirut.

En un primer momento, Hezbolá no confirmó su muerte. El vicepresidente del Consejo Político del partido chiita declaró a la prensa que Hezbolá quería asegurarse primero “de la persona objetivo” antes de una posible represalia y mencionó una “coordinación con las autoridades libanesas”.

Al comienzo de la guerra en Gaza, Hezbolá inició las hostilidades abriendo un frente contra Israel, pero ahora asegura que respeta la tregua. Por el contrario, los israelíes atacan regularmente el territorio libanés, considerando que es por su seguridad, según precisa nuestra corresponsal en Jerusalén, Frédérique Misslin.

