Entrevista de Patient Ligodi

RFI: Acaba de llegar. ¿Qué ha encontrado allí?

Florent Uzzeni: He visto a muchos actores que están aquí para aportar su ayuda. He visto una coordinación que está siendo puesta en marcha por el Ministerio de Salud, por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero, concretamente, todavía no hay una acción muy eficaz sobre el terreno. Ituri está alejada. Se tarda mucho en poder enviar material y recursos humanos. Existe la voluntad de que las cosas cambien, pero aún queda mucho trabajo por hacer.

RFI: Cuando dice que queda mucho trabajo por hacer, ¿qué falta concretamente?

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Florent Uzzeni: El ejemplo más llamativo es que hoy en día, en Bunia, ya no hay sitio en las diferentes áreas de aislamiento de las estructuras de salud. Es decir, que si alguien piensa que tiene Ébola o presenta síntomas, no puede ser recibido en los hospitales ni en los centros de salud porque todo está lleno. Una de las urgencias es poner en marcha centros de tratamiento, poder hacer pruebas a los enfermos sospechosos para, o bien hacerse cargo de ellos en el centro, o bien enviarlos de vuelta a sus casas, darles el alta. Este es un problema mayor hoy en Bunia y en Mungwalu.

RFI: Cuando habla de centros que hoy están llenos, ¿de qué centros habla?

Florent Uzzeni: Le hablo del centro de aislamiento del hospital general de Rwampara, pero también de otros centros de salud más pequeños o de pequeños hospitales o clínicas privadas de la ciudad de Bunia, que disponían de algunas camas para aislar a los pacientes. Ya no hay sitio para recibir a nuevos enfermos.

RFI: Hablemos de Mungwalu. ¿Cuál es la situación allí actualmente?

Florent Uzzeni: La situación en Mungwalu es igualmente catastrófica, en el sentido de que el centro que podría acoger a estos pacientes está lleno, y por ello los enfermos permanecen en la comunidad con el riesgo de infectar a otros. Esa es toda nuestra urgencia y todo el trabajo que intentamos hacer con el Ministerio de Salud para aumentar rápidamente la capacidad de aislamiento de los pacientes con Ébola.

RFI: ¿Cuántos pacientes con Ébola hay hoy en el hospital general de Mungwalu?

Florent Uzzeni: Hoy, hay 24 pacientes hospitalizados en este centro. Las cifras fluctúan regularmente, pero está claro que existe la necesidad de aumentar, de duplicar, incluso triplicar, la capacidad de atención de los pacientes que tienen la cepa "Bundibugyo" de Ébola. Los casos sospechosos también necesitan ser hospitalizados en un aislamiento específico. Tenemos también el problema de que las pruebas tardan muchísimo en ser enviadas a Bunia y procesadas. Los pacientes ocupan camas de aislamiento durante mucho tiempo antes de que podamos confirmar o descartar su estado serológico y, por lo tanto, antes de saber si están o no enfermos con la cepa "Bundibugyo" de Ébola.

RFI: ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que las pruebas salgan de Mungwalu y lleguen a Bunia?

Florent Uzzeni: Hay que esperar varios días antes de que se hagan las pruebas. Es algo habitual al inicio de una epidemia. Ahora las cosas se están acelerando y esperamos que, de aquí a finales de semana, el proceso esté en marcha para que podamos obtener resultados en menos de 24 horas, lo cual no es el caso actualmente.

RFI: También hay dos reportes en Fataki. Según nuestra información, MSF despliega igualmente equipos para casos sospechosos.

Florent Uzzeni: Tenemos equipos que trabajan desde hace meses en el campo de refugiados de Fataki, un inmenso campo de más de 65.000 personas. Nuestros equipos, junto con los del Ministerio de Salud, han participado en la atención de casos muy sospechosos de la cepa "Bundibugyo" de Ébola. Desafortunadamente, un caso ha fallecido. Actualmente, estamos haciendo el seguimiento de los contactos para verificar si los pacientes, las personas que han estado en contacto con este caso, desarrollan síntomas o no. Hemos instalado una pequeña unidad de aislamiento para poder atender potencialmente los casos sospechosos. Hacemos un llamado a todos los actores para que no olviden las necesidades de la comunidad que no están únicamente relacionadas con la cepa "Bundibugyo" de Ébola. Sigue habiendo mujeres embarazadas que necesitan atención, niños que necesitan vacunación, casos de paludismo que deben ser tratados. Es una necesidad real de las poblaciones de Fataki. El acceso al agua es extremadamente limitado. Llamamos a todos los actores movilizados en esta respuesta a la epidemia a tener una visión global y ofrecer atención sanitaria al conjunto de la población.

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