La inteligencia artificial es útil para buscar información en diferentes ámbitos. A veces incluso resulta divertido crear videos humorísticos para las redes sociales. Pero la moneda tiene otra cara y los ciudadanos estadounidenses se están dando cuenta de ello. Para funcionar, estos sistemas necesitan enormes centros de datos, los data centers, que encuentran cada vez más oposición en los lugares donde se construyen. Porque los data centers consumen enormes cantidades de agua y electricidad. Esto plantea un problema ambiental y también un problema económico, al hacer subir el precio de estos recursos. En cualquier lugar donde se planee su construcción, suscitan protestas a veces muy intensas. El estado estadounidense de Maine, en el noreste del país, fue incluso el primero en suspender la instalación de data centers en su territorio.

Reflexionar sobre soluciones

Y los responsables del sector se están dando cuenta de esta desconfianza. El fundador de Google, Eric Schmidt, fue abucheado cuando habló sobre la inteligencia artificial en la ceremonia de graduación de la Universidad de Arizona. Un joven radicalizado en contra de la IA lanzó recientemente un cóctel molotov contra la casa de Sam Altman, director de OpenAI, creador de ChatGPT. Esto sorprende cuando uno está acostumbrado a ser un jefe alabado a más no poder. Y nos lleva a pensar en soluciones.

Cada vez son más los que dicen que están dispuestos a pagar más impuestos o a contribuir para compensar el aumento de los precios de la energía. Todo ello, mientras siguen invirtiendo e intentando hacerse con la mayor porción del pastel. Un pastel enorme y desigual. Cada vez más empleados están preocupados por su futuro y por el riesgo de ser reemplazados a corto plazo por computadoras. Algunos observadores predicen un aumento explosivo del desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Un escenario como en Terminator

Y el asunto está tomando un giro muy político. Personas cercanas a la presidencia, como el exasesor de Donald Trump, el ideólogo de extrema derecha Steve Bannon, preocupados por el electorado MAGA, han firmado un artículo de opinión titulado "Los humanos primero", en referencia al "América primero" tan querido por el presidente. Este fue, por cierto, uno de los temas de su reciente encuentro con Xi Jinping en Pekín. A pesar de la intensa rivalidad entre ambos países por el dominio del sector, han acordado iniciar un diálogo intergubernamental dedicado a la gobernanza de la IA. Las advertencias de funcionarios o investigadores especializados en el sector se multiplican. Los modelos de IA más recientes y potentes tendrían la capacidad, si cayeran en manos equivocadas, o incluso si se volvieran autónomos, de derrumbar el sistema bancario mundial, crear virus desconocidos o tomar el control de los arsenales militares de los países que recurren cada vez más a la IA para su defensa. Un escenario al estilo Terminator difícil de aceptar para quienes compiten por el título de hombre más poderoso del mundo y no tienen muchas ganas de que la alianza entre sus teléfonos y sus dispositivos conectados los supere en la línea de meta.

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