La huelga de la División de Manufactura de Samsung se ha pospuesto por ahora. El líder sindical Choi Seung-ho,se sumó y el representante de Samsung, Yeo Myung-koo, firmaron un acuerdo que frena las movilizaciones. Minutos antes de que empezaran en la mañana de este jueves en Corea del Sur, la paralización involucra a 48.000 trabajadores de la división de dispositivos y estaba planificada hasta el 7 de junio, pudiendo provocar pérdidas estimadas en casi 70 millones de dólares para la compañía.

Sin embargo, un grupo de accionistas se opuso el jueves al acuerdo alcanzado con los sindicatos para repartir los beneficios generados por el auge de la inteligencia artificial.

El influyente grupo de accionistas denominado "Korea Shareholder Action Headquarters" afirmó el jueves que algunas disposiciones del acuerdo preliminar eran ilegales, durante una concentración cerca de la residencia del presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong.

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Este grupo sostiene que las negociaciones relativas a las "primas vinculadas al beneficio operativo" no fueron "objeto de una resolución en la junta general de accionistas" y carecen de "validez jurídica" a la luz de la legislación surcoreana.

Según los términos comunicados este jueves por el grupo, los salarios aumentarán una media del 6,2 % en total, con ventajas adicionales.

En particular, se establecerá una partida especial de primas, equivalente al 10,5% de los resultados de la división estrella de semiconductores, sin límite máximo de pago, pero condicionada al cumplimiento de ambiciosos objetivos anuales de beneficio operativo.

Si Samsung Electronics y su sindicato ratificaran el acuerdo "eludiendo" los procedimientos requeridos, el grupo advierte que recurrirá "a todos los medios legales a su alcance" para "bloquear cualquier desembolso de fondos".

Entretanto, los trabajadores tienen plazo hasta el 27 de mayo para votar el Acuerdo sobre Incentivos y premios para Trabajadores del sector de manufactura.

El ministro del Trabajo, Kim Young-hoon, se mostró agradecido por la voluntad de ambas partes de seguir negociando.

En abril, Samsung anunció que su beneficio operativo del primer trimestre se había disparado aproximadamente un 750% con respecto al año anterior, mientras que su capitalización bursátil superó el billón de dólares por primera vez este mes.

El impacto económico de una huelga podría haber sido importante: solo Samsung Electronics, mayor proveedor mundial de chips de memoria, genera el 12,5% del PIB de Corea del Sur y este producto representa el 35% de las exportaciones del país.

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