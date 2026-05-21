Castro está acusado de asesinato de cuatro personas, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, por la muerte de cuatro personas.
“Hoy anunciamos una acusación formal contra Raúl Castro por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses”, así lo anunció el fiscal general Todd Blanche, desde Miami.
La acusación se da por el derribo en 1996 de dos avionetas Cessna desarmadas, operadas por el grupo de exiliados de Miami Hermanos al Rescate (BTTR), en el que murieron cuatro cubano americanos.
Sin embargo, documentos de la Administración Federal de Aviación previamente desclasificados revelan que la administración Clinton sabía, semanas antes del derribo, que Cuba probablemente respondería militarmente a estos repetidos sobrevuelos no autorizados sobre su territorio.
Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, dijo en su cuenta de X que “Estados Unidos miente y manipula los hechos y que esto se trata de una acción política, sin ninguna base jurídica, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó diciendo: “Hoy es un gran día para los cubano americanos y para las personas que vinieron de Cuba y quieren ver a sus familiares en Cuba”, escribió.
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