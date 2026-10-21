El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este miércoles los comentarios "estúpidos" sobre los disturbios ocurridos el fin de semana por parte de dirigentes extranjeros, que "hacen campaña a costa" de Francia, en un crítica a Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

La segunda mayor economía de la Unión Europea vivió el sábado algunos de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, apenas seis meses antes de que el país elija al sucesor del actual mandatario centroderechista.

Las imágenes de saqueos e incendios de edificios públicos dieron la vuelta al mundo. Varios dirigentes, como el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y líderes ultraderechistas en Europa se pronunciaron al respecto.

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Trump aseguró que Francia está siendo "conquistada, saqueada y reducida a cenizas por migrantes, yihadistas y comunistas", mientras que Netanyahu estimó que es un refugio del "islamismo extremista". Ambos enfrentan elecciones legislativas clave en las próximas semanas.

Desde Doha, en el marco de una gira para asegurar hidrocarburos para bajar los precios en Francia, Macron consideró que hubo "una manipulación extranjera de la información" tras los disturbios, que "dio lugar a comentarios tan inaceptables como estúpidos".

"Cuando veo a dirigentes que están en campaña, en la región o al otro lado del Atlántico, que a veces, con credulidad, repiten lo que aparece en la inteligencia artificial (…), hacen campaña a nuestra costa", lamentó.

Las autoridades francesas acusan de los disturbios a "grupúsculos de ultraizquierda", a los que se habrían sumado "delincuentes oportunistas" -muchos jóvenes y procedentes de los suburbios de las grandes ciudades- que saquearon cientos de tiendas.

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De las 557 personas en custodia policial por los desórdenes en París, 300 ya comparecieron ante un magistrado y ninguna "alegó un móvil de naturaleza política", precisó el martes por la noche la fiscal de la capital, Laure Beccuau.

Reunión sindical

Los disturbios se produjeron en los márgenes de protestas multitudinarias, que reunieron entre 550.000 y 800.000 personas el sábado para denunciar el encarecimiento de la vida y reclamar mejores condiciones para los estudiantes de secundaria.

El movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, y los estudiantes ya llamaron a manifestar de nuevo el próximo sábado.

Para evitar nuevos desórdenes y nuevas críticas, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció un despliegue policial "masivo".

Macron anunció que celebrará el jueves una reunión con los servicios de inteligencia, Lecornu y varios ministros con el fin de obtener un "informe detallado" de lo que ocurrió el sábado 17 de octubre.

Pero más allá de la respuesta de seguridad, como los toques de queda decretados el lunes y martes por la noche para retomar el control de la situación, el gobierno se encuentra bajo presión de sindicatos y de la oposición de izquierdas para responder al malestar social.

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Este miércoles, Lecornu se reunió con las principales fuerzas sindicales y espera realizar anuncios sobre los reclamos estudiantiles la próxima semana.

La líder del sindicato francés CGT, Sophie Binet, llamó este miércoles a "subir de nivel" las protestas sociales en Francia con una huelga el 5 de noviembre, tras la reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu.

"Ha llegado el momento de subir de nivel la movilización, la huelga debe tomar el relevo", aseguró Binet. Antes de las multitudinarias protestas del pasado sábado, varios sindicatos ya habían llamado a la huelga y a manifestar el próximo 5 de noviembre.

Presión sobre la deuda

Pero una respuesta política que implique un aumento del gasto público se anuncia complicada, máxime cuando el gobierno, en minoría en el Parlamento, busca adoptar un importante ajuste fiscal en 2027 para sanear las arcas públicas y tranquilizar a los mercados.

El rendimiento del bono francés a 10 años superó el umbral simbólico del 5%, por primera vez desde 2002, lo que implica que Francia tiene que pagar más por financiarse en los mercados, y su prima de riesgo, que determina la solvencia del país, alcanzó su máximo desde 2011.

El aumento del rendimiento del bono francés podría trasladarse en los próximos meses a los bolsillos de los franceses, ya preocupados por la pérdida de poder adquisitivo, especialmente desde el encarecimiento del combustible por el conflicto en Oriente Medio.

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