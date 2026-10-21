"Estamos evaluando otros proyectos que podrían movilizar hasta 20.000 millones de dólares, y esto no termina ahí. Estamos listos para seguir financiando desde Estados Unidos más allá del 2027 si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás", dijo el diplomático en un encuentro ante empresarios en Neuquén (sur).

La cifra casi triplica el paquete de 7.000 millones de dólares acordado en septiembre para proyectos de infraestructura dentro de la iniciativa "Corredor Andes-Atlántico" enfocada, aunque no de forma exclusiva, en el desarrollo de Vaca Muerta, un enorme yacimiento de hidrocarburos no convencionales en el sur de Argentina.

"Y esa plata va a estar lista hasta el 2027. Y vamos a ver lo que pasa después", dijo Lamelas, en referencia a las elecciones presidenciales en la segunda mitad del año próximo, en las que Milei ya anunció buscará la reelección para un segundo mandato.

"Estamos apoyando a este gobierno, al gobierno de Milei y al pueblo argentino si van en el rumbo correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda", agregó.

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El embajador no precisó en qué plazos y a qué proyectos se destinarán esos fondos.

Milei es uno de los aliados de Trump en América Latina.

El mandatario estadounidense retribuyó ese apoyo hace un año, cuando firmó un intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares entre Buenos Aires y el Departamento del Tesoro.

Ese dinero ayudó a aquietar turbulencias cambiarias cuando el presidente sudamericano enfrentaba unas decisivas elecciones legislativas.

El partido de Milei ganó esos comicios y consiguió un importante peso legislativo para avanzar con sus reformas.

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