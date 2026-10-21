Los percances para los rusos en las redes sociales se multiplican: desde una cuenta bancaria bloqueada súbitamente, fotos que se esfuman, un hombre que no puede entrar a su hogar porque tiene un sistema de “casa conectada”. Todos son incidentes relacionados con a los perjuicios derivados de los ataques contra los centros de datos de Yandex, conocido como “el Google ruso”.

"Cuando se trata de Yandex, un piensa que se trata solamente del proveedor de sus propias aplicaciones", dice Arthur Khachuyan, experto en análisis de datos digitales. Pero Yandex pone a disposición de otras empresas las infraestructuras de los servidores. Por eso, un gran número de servicios – que no tienen ningún vínculo con Yandex – han dejado de funcionar”.

Y algunos de esos servicios no han sido restablecidos. La vulnerabilidad del mundo digital ruso es su arquitectura misma. Una ley de 2015 obliga que los datos estén almacenados únicamente en el territorio nacional, en grandes centros que se han concentrado en el oeste del país. Si estos sitios no son protegidos, es difícil concebir, a corto plazo, una manera de defenderse de los ataques ucranianos.

"Hay que disponer de un centro de datos suplementario, de reserva, y preparar con antelacion la tranferencia de servicios hacia otro centro, sin interrumpir su funcionamiebte. No existe ningún otro medio técnico para estar completamente preparado para un escenario de este tipo", añade Arthur Khachuyan.

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Las amenazas sobre la infraestructura digital fueron el tema central de una reunión presidida por Putin hace algunos días. El Kremlin asegura que esta cita no tenía ninguna relación con los recientes ataques a centros de datos.

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