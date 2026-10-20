Francia aplicará "nuevos toques de queda" la noche del martes "allí donde la situación lo requiera", anunció el primer ministro Sébastien Lecornu, al día siguiente de que varias ciudades, incluida París, impusieran esa medida de forma localizada para prevenir desórdenes.

"Esta noche se decidirán nuevos toques de queda allí donde la situación lo requiera", escribió el jefe de gobierno en X, y consideró que estos "contribuyeron a la calma" la noche del lunes. La decisión la tomarán los prefectos, "en coordinación con los alcaldes", añadió.

La noche fue tranquila en el conjunto de Francia, según confirmaron a la AFP la policía y la gendarmería.

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Varios municipios, como París, Lyon, Lille, Burdeos y Niza decretaron toques de queda en determinadas zonas concretas en respuesta a la jornada de movilización contra la carestía de la vida del 17 de octubre, que quedó empañada por escenas de una extrema violencia y saqueos.

Un helicóptero de la gendarmería sobrevoló el centro de París por la noche, con un gran foco, para controlar el cumplimiento del toque de queda.

Detenido un extremista de izquierda por el incendio de la alcaldía de Limoges

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció el martes que ya se había encarcelado a 123 personas desde el inicio de los disturbios. Indicó que había solicitado a las fiscalías que “califiquen los hechos como delincuencia organizada”, lo que permitirá extender la duración de la detención preventiva a 72 horas.

En cuanto al incendio del ayuntamiento de Limoges el sábado, un hombre, fichado como “S” (vigilado por la policía por constituir una amenaza) y conocido por su pertenencia a la extrema izquierda, fue detenido el martes por la mañana en Haute-Vienne en el marco de esta investigación. El caso ha pasado a manos de la Subdirección Antiterrorista (SDAT).

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El primer ministro se desplazará a la ciudad de Limoges el viernes, anunció Matignon.

El ministro de la Ciudad, Vincent Jeanbrun, anunció el lunes “una circular” para que “a los delincuentes se les retire de sus prestaciones sociales el equivalente a las sumas obtenidas de sus actividades de tráfico o receptación”.

Las redes sociales, en la mira

Bajo presión, el Gobierno tiene previsto celebrar una nueva serie de reuniones de emergencia el martes. Comenzando con un encuentro con los representantes de las “principales plataformas de redes sociales”, en un momento en que algunos les reprochan haber contribuido a avivar los disturbios.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda (Bercy) acogerá un “consejo empresarial extraordinario” tras prometer “medidas de apoyo a los comerciantes y artesanos directamente afectados”.

“Al menos 3.000 comercios”, según el Gobierno, lo que lo llevó a implementar medidas de desempleo parcial a partir del martes, así como un “fondo de apoyo específico”.

El movimiento de los "chalecos amarillos", que llamó a la población a manifestarse el pasado 17 de octubre, anunció que el próximo sábado habrá más protestas.

Las principales organizaciones estudiantiles también llamaron a manifestar de nuevo el sábado para reclamar mejores condiciones en las escuelas secuendarias.

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