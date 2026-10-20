Música brasileña sonaba este domingo a las puertas del Mercado Central de Belo Horizonte, el punto neurálgico donde lulistas y bolsonaristas se cruzan y discuten en el corazón del estado de Minas Gerais. Un estado partido en dos, donde muchos analistas ponen el foco, al ser representativo de lo que pueda deparar la segunda vuelta.

Luiz tiene una tienda de quesos y su voto ya es decidido, al ver incapacitado a un Lula con 80 años para seguir liderando el país. “Creo que Lula no tiene la capacidad para gobernar un país del tamaño de Brasil. Esa es mi opinión”, dice.

Justo al lado de su tienda está la de Marcia, que dice tener mil razones para votar por Lula, entre ellas la reducción de la semana laboral: “¿Por qué? Porque soy negra. Soy mujer, trabajo bajo la CLT [Consolidação das Leis do Trabalho], soy madre soltera”, afirma.

Marcia se acaba de acalorar con uno de sus clientes bolsonaristas, Gustavo. Y es que para él, “ya es hora de un cambio porque este gobierno no ha hecho nada por nadie, solo por sí mismo”.

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Todos tienen el reflejo de sacar sus celulares para compartir el último meme de uno u otro candidato. Aunque no sea precisamente lo que va a convencer a Mauro y su esposa para votar por alguno. La pareja seguirá siendo parte de esa codiciada bolsa de 33 millones que se abstuvieron en la primera vuelta y ahora pueden decantar la balanza.

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