Trump dijo en rueda de prensa la víspera que le sonaba "bien" una operación similar a la de Venezuela en Colombia, acusó a Petro, sin pruebas, de traficar drogas hacia Estados Unidos y dijo que "no lo hará por mucho más tiempo", en una nueva amenaza contra el mandatario colombiano.

Petro ha criticado duramente la acción militar del gobierno de Trump en la región y ha acusado a Estados Unidos del "secuestro" de Nicolás Maduro, capturado en Caracas tras los bombardeos de Washington en la madrugada del sábado.

"Mi nombre (…) no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico. Deje de calumniarme señor Trump", dijo Petro en X.

Petro debería "cuidar su trasero"

Solo un día después de decirle que debería "cuidar su trasero", Trump se refirió a Petro como un "hombre enfermo" al que "le gusta hacer cocaína".

La cancillería colombiana calificó las amenazas del mandatario estadounidense como una "injerencia inaceptable" y pidió "respeto".

Desde que arrancó su segundo mandato en enero de 2025, Trump y Petro han chocado repetidamente en temas como la política arancelaria y la migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos clave en la región, están en la hora más baja de su relación bilateral.

Fuerte reacción del primer ministro de Groenlandia

"¡Ya basta!", reaccionó el lunes el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, que insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos.

"No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", escribió en Facebook el jefe del gobierno groenlandés.

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, un territorio autónomo danés con abundantes recursos naturales, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

"Cuba está a punto de caer"

El mandatario también habló de Cuba, diciendo que el gobierno comunista de la isla "está a punto de caer" y que el liderazgo de Irán será "golpeado muy fuerte" si mata más manifestantes.

En total 32 cubanos fallecieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, informó el domingo el gobierno de la isla.

"Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (…) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos", informó el gobierno en un comunicado leído en la televisión nacional.

Admitió que los uniformados, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, cumplían misiones en Venezuela "a solicitud de órganos homólogos" de ese país, un fuerte aliado de la isla.

Maduro fue extraído el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico y terrorismo. Este lunes debe comparecer ante un juez de Nueva York, por cargos de narcotráfico y terrorismo.

El comunicado oficial subrayó que los militares cubanos "cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones".

El gobierno decretó dos días de duelo nacional desde el amanecer del lunes y anunció que "organizará las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".

"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial", escribió en X el presidente Miguel Díaz-Canel.

