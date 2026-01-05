De nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya.

Venezuela comienza la semana con una nueva presidenta encargada. Delcy Rodríguez encabezó la noche del domingo su primer Consejo de Ministros, demostrando que el gobierno de Maduro sigue con cada uno de sus miembros en los mismos cargos, excepto por él, que será presentado este lunes ante una corte de Nueva York acusado de narcoterrorismo.

En el país sudamericano, las autoridades dicen a los ciudadanos que retomen sus actividades con normalidad, o como dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, este domingo junto al Alto Mando Militar: “la patria sigue”.

Fue una declaración en un día en la que las calles aún lucían muy despejadas, excepto por la movilización que el chavismo organizó para exigir el retorno de Maduro, con gritos de "Nico, aguanta. El pueblo se levanta".

En el resto de Caracas, el movimiento lo protagonizaba quienes compraban víveres, incluso haciendo largas filas, pero encontrándose con el golpe de realidad de unos precios que no dejan de subir.

Entretanto, quienes aspiraban que con la caída de Maduro comenzara una transición política completa muestran su frustración. Lo que han escuchado de Donald Trump y Marco Rubio es que la oposición no puede asumir las riendas del país y que Delcy Rodríguez está dispuesta a “colaborar”.

“Deja mucho que pensar, ¿va a ser más de lo mismo? Ahí está la gran incógnita”, explicaba un residente, mientras otro apostillaba: “No estoy de acuerdo. Es mejor que lleguen a unas elecciones y voten las personas para que el pueblo decida”.

En cuanto a cómo entablar el futuro, las opiniones no eran unánimes. “Totalmente en desacuerdo. Creo que debería de ser elecciones”, declaraba un caraqueño a RFI, mientras otros disentían: “Delcy tiene que ser la encargada porque es la mejor manera de que haya una transición pacífica”, contradecía uno, mientras otra se mostraba más cercana al chavismo: “Delcy como presidenta interina es la más idónea ya que a nuestro presidente lo tienen secuestrado”.

