¿Cómo interpreta el operativo de Estados Unidos?

Estamos ante un presidente norteamericano que, hasta cierto punto, ha vuelto a inventar el poder norteamericano como él lo quiere, muy siglo 19. Es algo que no hemos visto, por lo menos, en 100 quizás 150 años en Estados Unidos. Es muy cierto que no hay memoria viva de un líder norteamericano comportándose así, de esta forma tan descarnada que dejó muy clara ayer en su conferencia. Me parece que muchos de lo de Venezuela tiene que ver con el petróleo: que nosotros vamos a meter nuestras petroleras, que van a hacer mucha plata, que nosotros vamos a dirigir el país, o sea, dejó muchas inquietudes e incógnitas y preguntas, pero repito, hay un refrán en inglés que es “what you see is what you get” y con Trump es así: lo que tú ves es lo que hay.

El sábado en el en el discurso de Trump, donde también intervino el secretario de Defensa Marco Rubio, se hizo mención a otros países latinoamericanos. Se habló de Colombia, de México, de Cuba. En esta nueva visión de Estados Unidos para el hemisferio, ¿qué se puede esperar? El resto de Latinoamérica debería tomarlo como una amenaza?

Yo creo que sí es una amenaza. Marco Rubio: algunos lo miran como el adulto en el salón, no porque los demás son secuaces, a veces muy burdos, de Trump. Pero marco Rubio tiene historial como un senador conservador de Florida de origen cubanoamericano. En lo inmediato lo que se puede esperar es una movida contra Cuba. Puede haber una escalada parecida, pero a Cuba la ven como muy vulnerable. Hoy en día está hasta el suelo económicamente, políticamente está muy desmoralizada y Marco Rubio siempre ha tenido el sueño de querer abolir el régimen comunista de Cuba. Sin Venezuela, Cuba lo tendrá mucho más difícil.

Trump a quizás dos días antes, no más, de la intervención, advirtió al presidente de izquierda de Colombia, que ha sido muy contestatario con él, de cuidarse el trasero o si no él sería el próximo. Yo dudo de que pueda haber una intervención como tal en Colombia, porque Gustavo Petro, el presidente de Colombia, sólo tiene todavía 10 meses, sino 1 año en el poder, hasta las nuevas elecciones. Pero podemos quizás predecir que habrá mucha intervención retórica, inclusive tóxica, bélica, contra Petro y a favor de cualquier candidato de derecha.

Luego, México, el país vecino, quizás es el más vulnerable a cualquier intervención norteamericana, teniendo frontera de 2.000 o 3000 km, ¿no? Por eso mismo Claudia Sheinbaum ha actuado con mucha cautela en su conducta con Trump.

