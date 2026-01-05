El frío no impidió el homenaje que este domingo se rindió en Crans-Montana, en Suiza, a los 40 muertos y 119 heridos, principalmente jóvenes, que dejó el incendio en la discoteca Le Constellation de la estación de esquí ocurrido mientras se celebraba la llegada del año nuevo.

Cientos de personas asistieron a una misa en la capilla de San Cristóbal de Crans y después se dirigieron en silencio hacia la capilla ardiente, situada cerca del lugar de la tragedia, donde se pueden apreciar multitud de ramos de flores y velas.

La policía identificó los 16 cuerpos que aún quedaban por tramitar y ya se conocen los nombres y nacionalidades de los 40 fallecidos. 22 de ellos son suizos, además de ocho franceses, seis italianos, además de víctimas de Portugal, Bélgica, Rumania y Turquía. La mitad de ellos son menores.

Leer tambiénSuiza: al menos una cuarentena de muertos deja incendio en estación de esquí

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según la investigación, el incendio se originó por las bengalas colocadas en las botellas de champán. Los testigos relataron que el fuego se extendió con suma rapidez, dejando a decenas de personas atrapadas, sin posibilidad de salir.

Los investigadores tratan de determinar si la espuma que recubría el techo a modo de aislante acústico influyó en la rápida propagación de las llamas.

Las autoridades abrieron una investigación penal contra los dos gerentes del establecimiento, por "homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia". La investigación se centrará en unas obras realizadas en el sótano en 2015, los materiales utilizados, las autorizaciones de explotación y las medidas de seguridad.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más