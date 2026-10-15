Por la corresponsal de RFI en Colombia

Colombia vivió la primera jornada de paro nacional del gobierno de Abelardo de la Espriella, convocada por sindicatos, sectores educativos y la oposición liderada por el ex mandatario Gustavo Petro. Miles de personas acudieron al llamado del ex presidente para expresar su disconformidad frente a las políticas laborales, educativas, económicas y sociales de la actual administración.

“Los jóvenes, los viejitos, los estudiantes, los trabajadores y todos los que estamos en esta marcha no estamos de acuerdo con este gobierno”, explicó a RFI la estudiante Natalia Durán durante la manifestación.

Durante la jornada, los manifestantes mostraron su descontento frente a las promesas incumplidas por el gobierno que llegó al poder el pasado mes de agosto. Así lo expresó el docente universitario Ricardo Ladino.

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“El señor Abelardo prometió un poco de cosas a la ciudadanía y hoy está haciendo cosas que nos afectan”, dijo.

El presidente de la Espriella había hecho un llamado reiterativo para que la jornada trascurriera de manera pacífica mientras manifestantes como Daira López exigieron claridad frente a las inversiones y ayudas aprobadas por el gobierno tras el terremoto que sacudió parte del país el 10 de agosto.

“Estamos totalmente en contra de lo que propone este presidente, estamos a favor de que se hable de lo que pasó con el recaudo que se hizo para las víctimas del terremoto”, exigió esta estudiante de Bacteriología.

Aunque las marchas transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, en horas de la noche se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes y la fuerza pública en el centro de la capital. Opositores del Gobierno advirtieron nuevas jornadas de paro en los próximos meses.

Al final de la jornada, el presidente De la Espriella presentó un balance de las protestas.

"El consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados", dijo en un video en su cuenta de X, aunque indicó que la cifra era "una proporción muy pequeña" de los colombianos.

"El 98% de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica", añadió el mandatario.

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