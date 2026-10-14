"No hay ningún cambio" en cuanto al intercambio de informaciones, afirmó un responsable estadounidense a la prensa. Por su lado, la Unión Europea indicó que no disponía de ninguna prueba de una posible suspensión de este intercambio de información. Según Yohann Michel, investigador en el Instituto de Estudios de Estrategia y de Defensa, de regreso de Ucrania, es difícil concebir que Trump haya privado voluntariamente a Kiev de estas informaciones.

"La restricción del acceso a las informaciones de alerta de partida de misiles sería una manera un poco particular para la administración estadounidense de señalar un descontento", dice. Tal decisión impediría directamente a los civiles de buscar un refugio y constituiría, según él, una respuesta desproporcionada a las solicitudes de Estados Unidos.

¿Problema meteorológico ?

Factores técnicos también podrían explicar por qué los disparos no fueron detectados a tiempo. El camuflaje de las rampas de lanzamiento puede impedir la observación de la partida de los misiles. En el caso de los disparos recientes, las condiciones meteorológicas también han sido evocadas. Según una fuente citada por el medio Politico, los estadounidenses habrían explicado a los ucranianos que ninguna alerta había sido emitida en razón de las malas condiciones climáticas.

De otro lado, los misiles balísticos no son detectados a tiempo de manera sistemática: en el pasado, algunos han logrado escabullirse por las rendijas de la red. Como no hay una confirmación independiente sobre las circunstancias precisas de estos ataques, es por tanto difícil determinar en qué medida el intercambio de información ha desempeñado un papel en lo que está ocurriendo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Starlink : vital para los drones

Otro motivo de preocupación para las autoridades ucranianas es la reducción de las operaciones de Starlink durante la noche. La red de satélites de Elon Musk es ampliamente utilizada por el ejército ucraniano en el frente, sobre todo para garantizar las comunicaciones y controlar determinados drones. "No puede ser una coincidencia", se muestra preocupado un asesor de Volodymyr Zelensky. Las consecuencias podrían ser importantes sobre el terreno. Según la información disponible, la comunicación entre un operador y un dron puede interrumpirse cuando el aparato supera una velocidad de entre 110 y 120 km/h.

Estas restricciones también complicarían los medios de defensa contra los drones a reacción rusos, los "jet drones", utilizados masivamente por Moscú desde el verano. Las operaciones ucranianas podrían verse, por tanto, directamente afectadas, en particular los ataques de medio alcance en profundidad del campo de batalla.

El ejército ucraniano tendrá que adaptarse

Yohann Michel destaca, no obstante, que la restricción de Starlink no supone una interrupción total del servicio. La red podrá seguir utilizándose para numerosas funciones, en particular en los puestos de mando. No obstante, se prevé que el impacto se deje sentir a corto plazo en determinadas capacidades militares. "Va a tener un impacto, al menos a corto plazo, en las capacidades de ataque de medio alcance en la retaguardia del campo de batalla ucraniano", explica el investigador, quien precisa que estas consecuencias podrían afectar a ambos bandos.

Por lo tanto, el ejército ucraniano tendrá que encontrar soluciones alternativas. "Dentro de unas semanas, los ucranianos utilizarán otros tipos de sistemas de guía. Esto llevará tiempo y requerirá recursos. Pero dentro de unas semanas, la adaptación estará hecha", estima Yohann Michel.

Ya se trate del intercambio de información o del uso de Starlink, estos dos acontecimientos ponen de manifiesto la dependencia de Ucrania respecto a los medios tecnológicos y militares estadounidenses. Quizá esa sea la lección que hay que tener en cuenta. La Casa Blanca y sus aliados tienen el poder de mermar gravemente la capacidad de las fuerzas ucranianas. Para los europeos, esta constatación también resulta preocupante. Y pone de manifiesto el enorme trabajo que les queda por hacer para compensar la ayuda de Estados Unidos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más