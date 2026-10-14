La policía ha irrumpido de madrugada en los estudios de Halk TV, uno de los últimos tres canales de televisión opositores que quedaban en Turquía, y poco después se ha ordenado el cierre de sus emisiones.

La redada policial, durante la que han sido detenidas 11 personas, responde a una petición de la Fiscalía, que investiga la presunta comisión de varios delitos financieros por parte del propietario de dicho canal.

La Fiscalía, fuertemente controlada por el poder político, también ha ordenado poner el canal bajo la administración de un interventor, que ha sido quien ha ordenado la interrupción de las emisiones de Halk TV.

Esta intervención, denunciada como “dictatorial” y “golpe a la libertad de prensa” por organismo de defensa de la libertad de expresión y por la oposición, se produce en un contexto de censura de la poca prensa crítica que queda en Turquía: durante septiembre, cientos de cuentas de medios opositores y organizaciones de la sociedad civil fueron silenciadas en X, Facebook e Instagram a petición de las autoridades turcas y también se bloqueó el acceso a la web de uno de los diarios digitales independientes más prestigiosos del país.

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Al mismo tiempo, la oposición socialdemócrata está sufriendo un auténtico asedio, con decenas de ayuntamientos intervenidos o cooptados por la formación islamista del presidente Erdogan, lo que ha provocado fuerte división entre los socialdemócratas y una escisión en el principal partido opositor.

"Irrumpir en una cadena de televisión al amanecer y nombrar a un administrador es algo que solo harían los dictadores. Lamentablemente, eso es lo que le han hecho a nuestro país", denunció en X el líder del principal partido opositor, Özgür Özel.

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