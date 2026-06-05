Por Ivonne Sánchez

Re.Generation Future Leaders Program es un programa para apoyar a futuros líderes del medio ambiente y así promover acciones en favor del planeta. Un programa de la Fundación Alberto II de Mónaco y que ya va por su cuarta edición.

Dayana Blanco, entusiasta activista medioambiental

Entre los 10 futuros líderes de esta promoción está Dayana Blanco. Ella es fundadora de Uru Uru Team, una iniciativa colectiva que busca restaurar los humedales del lago UruUru, afectado por la contaminación minera y por el plástico.

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Su enfoque combina conocimientos ancestrales de su comunidad y ciencia moderna, utilizando totoras, una caña nativa capaz de limpiar las aguas contaminadas.

El colectivo Uru Uru Team lleva a cabo acciones concretas para rescatar los humedales del Lago Uru Uru.

La totora es una planta nativa, capaz de absorber contaminantes.

Las totoras son colocadas en plataformas para que floten y puedan crecer. Lago Uru Uru, Bolivia.

Este método ha logrado reducir hasta un 30 % la contaminación en zonas piloto y ha propiciado el regreso de los flamencos. Además, el proyecto involucra a siete comunidades indígenas, capacitando a mujeres y jóvenes en el ámbito de la restauración ecológica y de la educación ambiental.

En entrevista para RFI, le preguntamos a Dayana Blanco cómo se siente de formar parte de este programa de futuros líderes del medio ambiente Re.Generation:

Video hecho en el Lago Uru Uru de Bolivia, con motivo del Premio Ecuatorial 2023 (Equator Prize 2023 Winner). Uru Uru Team fue uno de los diez ganadores de este galardón:

Los flamencos han regresado al lago Uru Uru de Bolivia.

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