El presidente chino Xi Jinping desplegó la alfombra roja a Donald Trump a su llegada al monumental Palacio del Pueblo, el 14 de mayo, lugar emblemático del poder, junto a, en el corazón de la capital, la inmensa plaza de Tiananmen engalanada con los colores chino y estadounidense. Xi Jinping y Donald Trump entraron rápidamente en los asuntos que generan tensiones.

El presidente chino advirtió a su homólogo estadounidense Donald Trump de que China y Estados Unidos podrían entrar en "conflicto" si Washington gestionaba mal la cuestión de Taiwán, informó la televisión estatal CCTV. Xi Jinping utilizó una palabra en mandarín que no significa necesariamente "conflicto militar", sino que puede referirse también a una fuerte oposición o a una confrontación diplomática y política.

China considera a Taiwán como una de sus provincias, que aún no ha logrado «unificar» con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949. Defiende una toma de control pacífica, pero no excluye el recurso a la fuerza.

Por su parte, Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Pekín, pero no con Taipéi. No obstante, es el principal proveedor de armas de la isla, lo que molesta a las autoridades chinas, que lo ven como una vulneración de la soberanía nacional. "El independentismo taiwanés es incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán", que separa la isla de la China continental, subrayó también Xi Jinping ante Donald Trump.

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China pide regularmente a Estados Unidos que no apoye militar y diplomáticamente a las actuales autoridades taiwanesas, surgidas de un partido con una línea tradicionalmente independentista. Pekín ha intensificado sus maniobras militares alrededor de Taiwán desde 2016 y la llegada a la presidencia de la isla de Tsai Ing-wen, y después de su sucesor Lai Ching-te en 2024, ambos categóricamente opuestos a las reivindicaciones chinas.

"Apoyo claro y firme" a Taiwán

Por su parte, el Gobierno de Taiwán afirmó que Estados Unidos, durante este encuentro, expresó su "apoyo claro y firme" a la isla democrática, en el momento en que el presidente estadounidense Donald Trump se reúne en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping.

"La parte estadounidense reafirmó en varias ocasiones su apoyo claro y firme a Taiwán", declaró a los periodistas la portavoz del Gobierno taiwanés, Michelle Lee.

En el plano económico, Xi Jinping prometió a un grupo de empresarios estadounidenses que acompañaban a Donald Trump que la puerta de su país al mundo "seguirá abriéndose cada vez más", según un medio estatal.

"Las empresas estadounidenses están profundamente implicadas en la reforma y apertura de China, y ambas partes obtienen beneficios. La puerta de la apertura de China seguirá abriéndose cada vez más. China se alegra de ver a Estados Unidos reforzar su cooperación mutuamente beneficiosa con ella, y está convencida de que las empresas estadounidenses tendrán perspectivas aún mejores en China", indicó Xi, citado por la agencia China Nueva.

Nuestras relaciones serán "mejores que nunca"

Al inicio del encuentro entre ambos, Donald Trump, que cree firmemente en las relaciones personales entre dirigentes poderosos y afirma su cercanía con Xi, proclamó su "honor de estar a (su) lado" y "el honor de ser (su) amigo".

"Las relaciones entre China y Estados Unidos van a ser mejores que nunca", dijo. "Vamos a tener juntos un futuro fabuloso", añadió. "Tengo un gran respeto por China, por el trabajo que han hecho. Usted es un gran dirigente, lo digo a todo el mundo".

Tras las primeras conversaciones, el presidente estadounidense visitó el Templo del Cielo, sitio histórico y emblemático de Pekín, inscrito en el patrimonio mundial de la humanidad. Durante este encuentro en la cumbre, escribe nuestra corresponsal en Pekín, Clea Broadhurst, cada imagen parecía pensada para enviar un mensaje político. Bajo las dinastías imperiales, los emperadores chinos acudían allí a rezar por buenas cosechas y a afirmar su legitimidad para gobernar.

Para los analistas, la elección de este lugar no era casual. Pekín quería mostrar una China antigua, estable y poderosa, capaz de recibir a Estados Unidos de igual a igual, incluso en posición de fuerza.

Porque, desde la última visita de Donald Trump en 2017, la relación de fuerzas ha cambiado. A pesar de la desaceleración económica china, Pekín estima haber resistido la guerra comercial estadounidense y disponer hoy de varias palancas: las tierras raras, el mercado chino o la influencia diplomática en algunos asuntos internacionales.

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