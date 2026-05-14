El saldo podría agravarse tras estos ataques. Kiev ha sido duramente afectada, con destrozos en más de veinte sitios de la capital: edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria… Los equipos de rescate siguen trabajando, ya que aún hay personas bajo los escombros, según informa nuestra enviada especial a Leópolis, Emmanuelle Chaze.

Los habitantes de la capital buscaron protección en las estaciones de metro y en los refugios durante el ataque. “Sin duda, estas no son las acciones de quienes piensan que la guerra está llegando a su fin”, denunció el presidente ucraniano en las redes sociales.

En la región de Kiev, siete personas, entre ellas un niño, resultaron heridas. A esto se suman los ataques contra las infraestructuras energéticas del país. Volodimir Zelenski tomó la palabra este jueves por la mañana para denunciar los más de 1.500 drones lanzados contra la población y añadió que estos ataques no reflejan una voluntad rusa de poner fin a la guerra

Como ocurre con cada ataque, hace un llamado a los aliados de Ucrania para que reaccionen y refuercen la ayuda a la defensa aérea ucraniana.

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“800 drones” lanzados contra Ucrania el miércoles

Tras una tregua de tres días con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, los ataques diarios de Rusia contra ciudades ucranianas se reanudaron en la noche del lunes 11 al martes 12 de mayo. Con el objetivo de saturar la defensa aérea ucraniana, en un momento en que Moscú no registra avances en la línea del frente desde hace semanas.

Kiev anunció que respondería golpe por golpe y el Ministerio de Defensa ruso indicó que había interceptado 36 drones ucranianos en la noche del miércoles al jueves.

El miércoles, Moscú había lanzado al menos “800 drones” sobre el país, según el presidente ucraniano. “Ciertamente no se puede calificar de coincidencia el hecho de que uno de los ataques rusos más masivos y prolongados contra Ucrania tenga lugar precisamente en el momento en que el presidente de Estados Unidos ha llegado de visita a China -una visita de la que se espera mucho- “, declaró entonces.

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