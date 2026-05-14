“Qué muera este Gobierno hambreador, que mueraaaa!!!”, se escucha en las calles de La Paz. Maestros rurales protestaron en las calles del centro de la ciudad, donde se enfrentaron con la policía.

“Ellos nos han metido balines, nos han gasificado, y bueno tenemos maestros también heridos”, dice a RFI el profesor Limbert Pinedo, que lamentó la violencia.

Los manifestantes reclaman incremento salarial y la abrogación de un paquete de 10 leyes del Gobierno relacionadas con hidrocarburos, minería y energía entre otros ámbitos. Los maestros rurales se unen así a la Central Obrera Boliviana y a grupos campesinos que permanecen en decenas de puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto y en carreteras provinciales del país, pidiendo ahora la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Por su parte el vocero presidencial José Luis Galvez, ha declarado que sólo los sectores radicales y la Central Obrera Boliviana se rehúsan a dialogar.

“Hemos logrado conversar con casi todos los frentes, excepto con la COB que nunca quiso sentarse, pero si al interior de la Central Obrera muchos de los sectores que la componen están manteniendo conversación, diálogo y están encontrando soluciones”, afirma.

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Otros sectores, como los comerciantes asociados creen que con la abrogación de la ley 1.720, que muchos consideraban una amenaza de mercantilización de la tierra, el Gobierno dio una señal positiva de dialogar y que la continuidad de los bloqueos muestra un afán de desestabilización política. El dirigente de El Alto Toño Siñani acusó a la Central Obrera Boliviana (COB) de ser afín al Movimiento Al Socialismo, partido fundado por Evo Morales.

“Los alteños no respaldamos los bloqueos de intereses políticos de la Central Obrera Boliviana”, asegura Siñani.

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