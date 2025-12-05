Un nuevo ataque del ejército estadounidense contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas el jueves, en medio de una creciente controversia sobre una ofensiva que ha dejado al menos 87 muertos.

El secretario de Defensa Pete Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por un incidente el 2 de septiembre en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.

Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente el jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a "marinos naufragados", mientras que otros lo han descrito como un posible crimen de guerra.

El jueves, el Comando Sur de Estados Unidos informó en X que "los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".

"Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron", añadió.

La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.

Hasta ahora la veintena de ataques han causado al menos 87 muertos, y Trump ha asegurado que "muy pronto" la ofensiva pasará a tierra.

Más temprano, el almirante estadounidense que ordenó un segundo bombardeo contra una presunta narcolancha en el Caribe en la que murieron en total once personas compareció en el Congreso, donde fue cuestionado sobre la legalidad de su decisión.

Jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, Frank Bradley presentó a los congresistas a puerta cerrada imágenes del ataque.

El video "mostró a las fuerzas militares estadounidenses atacando a marinos naufragados", denunció el representante demócrata Jim Himes, miembro del comité de Inteligencia, a periodistas.

El primer misil destruyó la embarcación, y luego un segundo misil mató a dos sobrevivientes, unos hechos reconocidos por la Casa Blanca.

Es "una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi carrera como servidor público", añadió el demócrata.

"Tipos malos"

La audiencia se produjo a solicitud de republicanos, que ostentan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y de la oposición demócrata.

Los dos sobrevivientes eran "tipos malos", dijo el representante demócrata. Pero el video muestra "a dos individuos claramente desesperados, sin medios para desplazarse, con una embarcación destruida, que fueron asesinados por Estados Unidos", añadió.

Fue un "ataque legal", defendió en cambio el senador republicano Tom Cotton, presidente del comité selecto de inteligencia, también a reporteros.

Ese doble impacto, en el primer ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe, ha causado polémica dentro y fuera de Washington.

Opositores demócratas y organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al Pentágono de haber cometido un crimen de guerra al matar en el agua a dos sobrevivientes.

Un representante republicano, Don Bacon, declaró a CNN que "esas dos personas estaban intentando sobrevivir y nuestras (…) reglas de combate no nos permiten matar a sobrevivientes".

"Este tipo de videos han sido publicados durante 25 años. Todos hemos visto videos de ataques con drones o desde helicópteros contra grupos terroristas en Afganistán, o Siria, o Irak", declaró Cotton, para quien "el 2 de septiembre no hubo ningún cambio de protocolo".

Trump declaró a los cárteles narcotraficantes que operan en Latinoamérica grupos terroristas al inicio de su segundo mandato.

"Matarlos a todos"

A medida que los ataques en el Caribe se han ido prolongando, la polémica ha crecido en toda la región.

Venezuela es el país más directamente concernido por esta escalada sin precedentes, para la que Estados Unidos ha desplegado una flotilla de casi una veintena de naves, en el Atlántico y el Pacífico, además de cazas en Puerto Rico y miles de marines.

El papel del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, es objeto de una polémica aparte en este doble ataque.

El diario Washington Post, citando fuentes militares anónimas, aseguró que Hegseth dio la orden de "matarlos a todos".

El diario New York Times señaló sin embargo el 1 de diciembre que Hegseth "ordenó un ataque letal pero no el asesinato de sobrevivientes".

El representante demócrata Himes dijo a periodistas este jueves que el almirante aseguró en la audiencia a puerta cerrada que Hegseth no ordenó la muerte de todos los que estaban a bordo de la embarcación.

Hegseth declaró esta semana que no estaba presente en la sala de operaciones durante el segundo ataque.

