Las conversaciones salieron a la luz después de que un periodista estadounidense fuera agregado por error al grupo de discusión.

El portavoz de Pete Hegseth se atrevió a escribir en redes sociales que la investigación concluye con una "exoneración TOTAL" del secretario de Defensa. "Demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió ninguna información clasificada", añadió Sean Parnell, asegurando que "el caso está cerrado".

Sin embargo, el informe de la investigación realizada por un organismo independiente dentro del Departamento de Defensa dice lo contrario.

Según el texto, que se hará público este jueves 4 de diciembre y al que los medios estadounidenses ya han tenido acceso, el secretario de Defensa efectivamente puso en peligro al ejército al escribir en Signal la hora en que se llevarían a cabo los ataques y al mencionar el tipo de armamento que se usaría contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Los hechos se remontan a marzo de 2025 y ya le costaron el cargo a un funcionario estadounidense, Mike Waltz, entonces asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Hegseth, un ministro en la tormenta

Estas revelaciones llegan cuando el jefe del Pentágono ya enfrenta una fuerte polémica mediática por ataques realizados por el ejército estadounidense en el Pacífico y, sobre todo, en el Caribe, en el marco de una campaña denominada de lucha contra el narcotráfico, sin que se hayan presentado pruebas de vínculos entre los barcos atacados y los carteles de droga.

La administración del presidente Trump ha sido criticada por estas operaciones, cuya legalidad es cuestionada por expertos. En el centro de la polémica reciente: una operación en la que las fuerzas estadounidenses lanzaron una segunda salva contra un barco ya alcanzado, matando a sobrevivientes. En total, más de 80 personas han muerto en esta campaña militar.

En Yemen, los ataques estadounidenses cesaron en mayo tras un acuerdo entre Estados Unidos y los rebeldes hutíes. Estos últimos habían llevado a cabo varias operaciones en el mar Rojo contra barcos que, según ellos, estaban vinculados a Israel y a sus aliados más cercanos, como Estados Unidos, afirmando que apoyaban a los palestinos de Gaza, bombardeados y asediados por Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

