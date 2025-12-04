Con nuestra corresponsal en Bangkok, Juliette Chaignon

“Es una buena noticia para Tailandia y los tailandeses”. Con estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Nikorndej Balankura, dio la información en una conferencia de prensa el jueves 4 de diciembre de 2025.

“Los médicos forenses pudieron confirmar la identidad de Sudthisak Rinthalak. El último rehén tailandés en Gaza. El señor Sudthisak fue asesinado el día del ataque del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue trasladado a Gaza. Los 31 rehenes tailandeses de Gaza han sido liberados: 28 vivos y tres muertos”, declaró.

Un empleado agrícola del kibutz de Be’eri

Sudthisak Rinthalak era, como muchos tailandeses, empleado agrícola del kibutz de Be’eri en Israel. Tenía 43 años. Originario del noreste de Tailandia, su muerte se confirmó hace un año y medio. El ministro de Asuntos Exteriores afirmó haber contactado con su familia y estar trabajando con las autoridades israelíes para repatriar el cuerpo y permitir la celebración de los ritos religiosos lo antes posible.

El pasado mes de octubre, una tregua puso fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Según los términos del acuerdo de tregua, el movimiento islamista palestino liberó a los últimos 20 rehenes secuestrados ese día y que aún seguían con vida.

Desde entonces, Hamás y sus aliados han devuelto 27 de los 28 cadáveres de rehenes que se comprometieron a entregar a Israel en el marco del alto el fuego. El último que queda es el del israelí Ran Gvili, un oficial de policía de 24 años asesinado el 7 de octubre de 2023.

