Por el corresponsal de RFI en Seúl

Corea del Norte es conocida por sus amenazas militares y sus lanzamientos regulares de misiles, y eso es precisamente lo que el régimen quiere destacar con este museo inaugurado en el país. Con este museo del armamento, se trata, ante todo, de mostrar al mundo el alcance del poderío militar norcoreano. La pieza estrella del arsenal: el misil Hwaseong-20, teóricamente capaz de alcanzar Estados Unidos. Se exhibe en este museo junto a tanques y otras variantes de misiles.

Por otra parte, este museo también podría servir como exposición permanente, a modo de escaparate para posibles compradores, especialmente rusos. En la actualidad, las fuerzas rusas ya utilizan habitualmente misiles norcoreanos en Ucrania.

Por último, este museo tiene un carácter simbólico, ya que las armas expuestas son las desarrolladas bajo el mandato de Kim Jong-un. Según él, esto podría ser una forma de inscribir en la historia oficial del régimen el avance del arsenal norcoreano bajo su dirección, y en particular el arma nuclear, de la que el régimen ya no piensa prescindir en absoluto.

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Aumento de los lanzamientos de misiles

El régimen ha multiplicado los lanzamientos de misiles en los últimos días: el 3 de octubre probó dos misiles denominados hipersónicos, que vuelan a cinco veces la velocidad del sonido y, por lo tanto, son más difíciles de interceptar. Posteriormente, el 12 de octubre, lanzó una serie de misiles más pequeños, en respuesta a un lanzamiento de misiles hipersónicos por parte de Corea del Sur, en esta ocasión. Y el último hasta la fecha, el 14 de octubre, consistió en un misil balístico lanzado esta vez desde el mar, más concretamente desde debajo de la superficie.

Este puede haber sido lanzado desde un submarino o desde una plataforma, pero el régimen no ha dado detalles al respecto, y se ha limitado a recordar que, si lo desea, podría instalar una ojiva nuclear a bordo de dicho misil. El objetivo del régimen es demostrar que puede atacar a cualquier distancia, de cualquier forma y, sobre todo, desde cualquier lugar.

Demostrar el poderío del régimen antes de la cumbre de la APEC

Si el régimen norcoreano ha multiplicado los lanzamientos de misiles en los últimos días, es por dos razones: en primer lugar, persisten las tensiones entre el Sur y el Norte en torno a una mina norcoreana que hirió a tres militares surcoreanos en la frontera entre ambos países.

Pero el régimen también podría estar recordando su presencia y su poderío a través de estos lanzamientos antes de la celebración de la cumbre de la APEC a mediados de noviembre en China. Los jefes de Estado de China, Corea del Sur y Estados Unidos estarán presentes, y Donald Trump ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de reunirse con Kim Jong-un, posiblemente en esa ocasión, si el líder norcoreano es invitado.

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