“Tengo la impresión de que va a ser una especie de culminación”, dice Marie-Lou, de 18 años a horas de la manifestación del sábado. “Se nos unirán los trabajadores, los chalecos amarillos que también se volverán a movilizar; además, tenemos la esperanza de que se produzca la convergencia de todas las luchas”, agrega.

Las múltiples reivindicaciones de esta jornada de movilización, que reúne a los chalecos amarillos, los agricultores y los conductores de vehículos de transporte privado, “coinciden” con las de la juventud, afirmó la líder de la CGT, Sophie Binet, entrevistada en la radio en France Inter, refutando cualquier “desgaste” del movimiento de los estudiantes de secundaria señalado por el gobierno.

Los estudiantes reclaman ante problemas de las instalaciones escolares, el sistema de inscripción universitaria llamado Parcoursup, los horarios y la falta de reemplazo de maestros.

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Para responder a ello, el primer ministro Sébastien Lecornu debe anunciar “con urgencia” el fin del sistema de ingreso a la universidad Parcoursup y “modificar profundamente” el proyecto de presupuesto “para, por fin, apostar por el futuro y financiar nuestra educación y nuestra educación superior”, afirmó.

“No nos escuchan”

El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, volvió a reunirse con las organizaciones de estudiantes de secundaria el jueves por la noche, por tercera vez desde el inicio del movimiento.

Según él, se han logrado avances: “Se ha avanzado bastante en la escucha de las reivindicaciones”, declaró al salir. En particular, señaló que las modificaciones que se introducirán en Parcoursup a finales de octubre se aplicarán a los alumnos que actualmente cursan el último año de secundaria.

“Nos retiramos de la reunión porque no nos escuchaban; nos han anunciado una nueva reunión el lunes a la que no asistiremos”, declaró al terminar a los periodistas Marius Mesnil, de la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria, quien hizo un llamado a sumarse al movimiento del 17 de octubre.

“La movilización no se detendrá si no logramos una asamblea general para la reforma de Parcoursup y un plan nacional de infraestructura escolar ‘ni heladera ni horno’ (por las temperaturas en las aulas)”, declaró finalmente Nathanaël Combary, presidente de Renouveau lycéen y activista del partido Renaissance.

El movimiento, que comenzó en un centro educativo de los suburbios de París el 17 de septiembre, se ha extendido por toda Francia, con el apoyo de organizaciones estudiantiles y sindicales.

La única respuesta concreta dada hasta el momento por el gobierno es un plan de emergencia para reemplazar a los profesores ausentes, que se ha traducido en la asignación, desde el viernes, de 2.000 suplentes, de los 3.000 prometidos, según el Ministerio de Educación Nacional.

“De estas 3.000 personas, (…) casi dos tercios ya han sido asignados”, precisó el jueves Édouard Geffray.

Además, señaló que, desde el inicio de la movilización, 165 miembros del personal de Educación Nacional han resultado heridos.

El movimiento se ha convertido en “un movimiento de violencia urbana”, lo cual “además es un insulto para los estudiantes de secundaria”, denunció Sébastien Lecornu.

Mientras tanto, las granadas aturdidoras, cuyo uso se había suspendido “para el movimiento de estudiantes de secundaria”, podrán utilizarse en caso de “violencia urbana extremadamente grave” durante la jornada de protesta de los chalecos amarillos del sábado, indicó el viernes el ministro del Interior, Laurent Núñez.

El 7 de octubre, el ministro del Interior había anunciado la suspensión del uso de granadas aturdidoras, del tipo ASSD, sobre todo después de que a un manifestante de 15 años le arrancaran la mano en Lens durante las protestas que bloquearon las escuelas secundarias.

Según las estimaciones de las autoridades, se espera que entre 70.000 y 140.000 personas se manifiesten en unas 250 concentraciones este sábado en todo el país.

(Con AFP)

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