Por nuestro enviado especial a la COP31 de Antalya (Turquía)

Desde la cumbre climática de Antalya, representantes de los pueblos indígenas de Indonesia y de la Amazonia exigieron más protección para sus tierras.

Los estudios demuestran que los pueblos indígenas son excelentes protectores de los bosques tropicales.

El ejemplo de Perú es emblemático. En este país, la tasa de deforestación en los bosques de los pueblos no contactados es hasta 16 veces menor que en el resto del territorio peruano, según un nuevo informe de la ONG Earth Insight, titulado “Desde el compromiso hacia la seguridad territorial”, y presentado en la COP31 de Turquía.

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En un contexto de agudización del cambio climático, la protección de los bosques tropicales que absorben el CO2, se ha vuelto crucial. En la cumbre de Brasil el año pasado, los gobiernos alcanzaron el compromiso de fortalecer los derechos de 160 millones de hectáreas de tierras indígenas para 2030.

Pero, ha pasado un año y los resultados no están a la altura, según Abdi Akbar, de AMAN, la mayor organización de pueblos indígenas de Indonesia. “En la COP 30, el gobierno indonesio se comprometió a acelerar el reconocimiento o la devolución de 1,4 millones de hectáreas de bosques tradicionales. Sin embargo, al 31 de diciembre, solo se había implementado el 0,08% de este compromiso. Hemos documentado 135 casos de apropiación de territorios que abarcan un área de 3,8 millones de hectáreas y afectan a 109 comunidades indígenas”, declaró Akbar en la COP31.

En Latinoamérica, el panorama es variable. En Brasil, durante el mandato anterior de Lula, el gobierno reconoció cerca de 800 mil hectáreas. “Brasil es un claro ejemplo para los países de la cuenca amazónica”, reconoce Juan Carlos Jintiach, líder indígena ecuatoriano y secretario general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC).

Otros países, sin embargo, van muy lentos. “En Ecuador, la titulación de tierra está avanzado pero muy lento y tiene que hacerse mejor”, lamenta Jintiach, entrevistado por RFI en la COP31.

Pero la titulación de tierras indígenas no sirve de nada si no hay protección frente a la minería ilegal, el petróleo o la agricultura industrial.

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