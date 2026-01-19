El presidente estadounidense ya ha anunciado que él mismo asumirá la presidencia de este consejo. Al lado de Trump figurarían su emisario especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, su yerno y mediador oficioso Jared Kushner, así como su secretario de Estado, Marco Rubio. Otras personalidades políticas y económicas también han sido confirmadas por la Casa Blanca, entre ellas, el ex primer ministro británico Tony Blair y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Según el Kremlin, Putin también habría recibido una invitación. En cambio, no se ha dado ninguna confirmación sobre una eventual invitación dirigida al presidente Macron.

Varios jefes de Estado y de Gobierno invitados, sin embargo, aún no han confirmado su participación. Donald Trump propone a los países que deseen convertirse en miembros permanentes, es decir, por más de tres años, que aporten una contribución financiera de 1.000 millones de dólares.

Según la carta de este futuro «organismo internacional de mantenimiento de la paz», tal como se define a sí mismo, esta suma debería abonarse desde el primer año, con el fin de garantizar un puesto sin limitación de duración en el seno del Consejo. "La duración de la adhesión de tres años no se aplicará a los Estados miembros que contribuyan con más de 1.000.000.000 de dólares en fondos en efectivo al Consejo de la Paz durante el primer año de entrada en vigor de la Carta", puede leerse en este documento, en el que Gaza no es mencionada.

Siguen pendientes, en particular, las respuestas del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sissi, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, del presidente chipriota, así como de los primeros ministros canadiense, indio, pakistaní y albanés.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los presidentes argentino y brasileño, Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, figuran igualmente entre los dirigentes invitados. Lo mismo ocurre con el rey de Jordania Abdalá II, el presidente rumano Nicusor Dan, el presidente de Paraguay Santiago Peña, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y su homólogo húngaro Viktor Orban.

La fase 2 del plan Trump para Gaza prevé en particular el desarme de Hamás y la retirada progresiva de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, así como el despliegue de una fuerza multinacional destinada a asegurar Gaza y a formar unidades de policía palestinas.

Tres estructuras son puestas en marcha

El Consejo de la Paz

Su misión, según la Casa Blanca, es asistir al comité tecnocrático palestino de 15 miembros encargado de asegurar la administración provisional del territorio. En virtud de la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respaldó en noviembre el plan Trump para Gaza, este Consejo de Paz será responsable de "orientar la reconstrucción de Gaza y coordinar su financiación".

Presidido por Donald Trump, trabajará en «el refuerzo de las capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capitales» para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Entre sus miembros figuran Marco Rubio, el emisario especial de Donald Trump Steve Witkoff, el yerno de Donald Trump Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el multimillonario estadounidense Marc Rowan, el presidente del Banco Mundial Ajay Banga, entre otros. Numerosas personalidades han sido «invitadas» por el presidente de Estados Unidos a formar parte de él. Donald Trump dice esperar que este órgano sobreviva a esta única misión y resuelva otros conflictos en otras partes del mundo.

Comité tecnocrático palestino

Órgano tecnocrático que opera bajo la supervisión del Consejo de la Paz, tiene como objetivo «supervisar la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza», detalló la Casa Blanca. Compuesto por 15 personalidades palestinas, está presidido por Ali Shaath, ex viceministro palestino. Este comité inició sus trabajos el jueves 15 de enero en El Cairo.

Comité consultivo

Bajo la égida del Consejo de la Paz, esta tercera entidad debe «contribuir a apoyar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de vanguardia que fomenten la paz, la estabilidad y la prosperidad para la población de Gaza», según Washington. Formarán parte de él Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, ex enviado de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio, la enviada de la ONU para Oriente Próximo Sigrid Kaag, el ministro turco de Asuntos Exteriores Hakan Fidan, el diplomático catarí Ali Al-Thawadi, el jefe de los servicios de inteligencia egipcios Hassan Rashad, el multimillonario israelí Yakir Gabay y la ministra de Estado emiratí de Cooperación Internacional Reem Al-Hashimy. La composición de este comité ha sido criticada por el gobierno de Benjamín Netanyahu.

El plan Trump prevé asimismo el despliegue de una fuerza internacional de estabilización encargada de ayudar a asegurar Gaza y de formar unidades de policía palestina.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más