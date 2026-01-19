Uno de los momentos más destacados de esta cita anual será la muy esperada presencia, por primera vez en seis años, de Donald Trump, que estará acompañado por la delegación más importante, con más de 300 personas para la parte oficial, un récord en la historia del Foro. Descrito por algunos observadores como una topadora, Trump estará en el punto de mira tras haber desencadenado varias crisis, la última de ellas la amenaza de aranceles aduaneros contra ocho países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

Una agenda diplomática apretada

Trump también podría aprovechar el evento para hacer anuncios sobre su Consejo de Paz para Gaza, que desea ampliar a numerosos responsables políticos mundiales. El Kremlin anunció este lunes por la mañana que Vladimir Putin había sido invitado a unirse al Consejo de Paz.

Otro tema dominante es Ucrania, cuya población civil ha sufrido duramente en las últimas semanas los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas. Bajo presión, Volodimir Zelenski espera la firma de un acuerdo de paz. Donald Trump desea una rápida resolución de la guerra, pero se desconoce la posición de Rusia, ausente un año más en Davos debido al boicot y las sanciones internacionales.

Entre bastidores, las reuniones informales y bilaterales también abordarán la situación en Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, ha sido capturado en violación del derecho internacional, y en Irán, tras el reciente levantamiento seguido de una sangrienta represión por parte del régimen.

Veto al canciller iraní

En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán no participará en la cumbre de Davos, informaron el lunes los organizadores, quienes consideraron "inapropiada" su presencia tras la violenta represión de manifestantes en la República Islámica.

Abás Araqchi estaba previsto como orador el martes durante la reunión anual de la élite global en la exclusiva estación de esquí suiza.

Pero diversos activistas habían instado a los organizadores del Foro Económico Mundial a retirarle la invitación, tras la reciente represión de una ola de protestas en la República Islámica que dejó miles de muertos.

"El ministro de Exteriores iraní no asistirá a Davos", anunció el Foro Económico Mundial en X.

"Aunque fue invitado el otoño pasado, la trágica pérdida de vidas civiles en Irán durante las últimas semanas hace que sea inapropiado que el gobierno iraní esté representado en Davos este año", explicaron los organizadores de esta cita que reúne cada año a dirigentes políticos y grandes empresarios.

El movimiento de protesta en Irán, iniciado el 28 de diciembre por comerciantes que protestaban contra la inflación galopante antes de ampliarse para incluir demandas políticas, fue sofocado con una dura represión.

Según el último recuento de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3.428 manifestantes murieron como consecuencia de la represión.

(Con AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más