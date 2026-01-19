Por Edward Maille, enviado especial de RFI a Miami

En una gran avenida de Miami se alza la Freedom Tower, la Torre de la Libertad. Sus colores ocres contrastan con el resto de los edificios del centro de la ciudad. En los años 60 y 70, el lugar albergaba el Centro para Refugiados Cubanos. Hoy en día, esta torre es un museo y un centro cultural. Junto a ella hay un estacionamiento donde se construirá la biblioteca de Donald Trump.

José pasea frente a la torre. Para él, que apoya a Donald Trump, es el lugar ideal. José nació en Miami, pero sus padres y abuelos llegaron de Cuba y entraron precisamente en este vestíbulo, a pocos pasos de allí, para solicitar asilo.

“Me parece genial”, se alegra José. “Donald Trump tiene mucho apoyo aquí, en Miami, sobre todo por parte de la comunidad cubano-estadounidense. Y la Torre de la Libertad es sin duda el símbolo más importante para nosotros”, añade. “Donald Trump lucha por la libertad, lucha constantemente por ella”.

La ubicación de la biblioteca presidencial no cuenta con el apoyo unánime

En la ciudad, algunos critican la proximidad de este lugar emblemático de la inmigración, teniendo en cuenta las políticas de expulsión de migrantes llevadas a cabo por el presidente.

“Me opongo a que el presidente tenga su biblioteca en este lugar de Miami, porque esta tierra pertenece a nuestros hijos, a las generaciones futuras, para su educación”, se indigna Marvin Dunn, historiador. “Por lo tanto, si esta biblioteca se construye aquí, sería como robar esta tierra a nuestros bebés y eso me ofende”. Este historiador es el autor de una demanda judicial. El terreno pertenecía a la Universidad de Miami Dade, que lo cedió para la construcción de la biblioteca, y él critica la falta de transparencia en este proceso. Finalmente, la justicia autorizó esta transferencia.

Marvin Dunn también critica el simbolismo del lugar, aunque este argumento no formaba parte de la demanda. “Erigir un monumento al presidente de los Estados Unidos que más que ningún otro ha hecho por limitar la inmigración y luchar contra la libertad es una ironía que no consigo comprender”, se indigna.

El proyecto de la biblioteca también prevé infraestructuras económicas. No se especifica su naturaleza, pero podría tratarse de un hotel o de apartamentos. Denunciado por los opositores como un proyecto puramente comercial, también se considera fiel a Donald Trump y a su carrera como hombre de negocios.

