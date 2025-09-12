En Estados Unidos, la prohibición del aborto en muchos estados no ha frenado las interrupciones voluntarias del embarazo. Desde la anulación de la jurisprudencia Roe contra Wade en 2022, el teleaborto, es decir, el aborto con medicamentos recetados a distancia, se ha impuesto como una respuesta discreta pero masiva a la represión legal.

Por Aurore Lartigue

Cuando se quedó embarazada hace unos meses, Emmy (su nombre ha sido cambiado a petición suya), de 21 años, rápidamente se dio cuenta de que “aunque mi pareja y yo sabíamos que queríamos tener hijos, también sabíamos que no era el momento adecuado y que no podríamos afrontarlo”.

La joven vive en Luisiana, donde el aborto está estrictamente prohibido, al igual que en los estados vecinos del sur de Estados Unidos. “Busqué en Internet cómo hacerlo y creo que encontré un chatbot que me indicó varias opciones”, recuerda. Había oído hablar vagamente de la posibilidad de que le enviaran por correo unas pastillas para interrumpir el embarazo, pero no sabía si era seguro, tanto desde el punto de vista médico como legal.

Se decantó por Aid Access, un servicio de telemedicina especializado que ofrece abortos médicos “a distancia”. “Me parecía demasiado bueno para ser verdad, pero la página web ofrecía mucha información. También investigué un poco y vi que las opiniones eran buenas”. Tranquilizada, Emmy dio el paso, sobre todo porque, aunque la tarifa básica es de 150 dólares, el servicio se basa en el principio de “paga lo que puedas”, explica, un criterio esencial para ella, que acaba de graduarse.

Al igual que ella, miles de estadounidenses recurren ahora a la telemedicina para eludir las prohibiciones del aborto. Tres años después de la sentencia Dobbs v. Jackson en 2022, que anuló Roe v. Wade y dejó a cada estado libre para legislar, más de una veintena de estados han restringido o prohibido el acceso al aborto. Sin embargo, el número de abortos en Estados Unidos no ha disminuido. Según el Instituto Guttmacher, en 2024 se realizaron cerca de 1,1 millones de abortos, un nivel superior al anterior a la decisión Dobbs, incluso en estados muy restrictivos como Luisiana.

Uno de cada cuatro abortos se realiza mediante telemedicina

Una paradoja que se explica en gran medida por el auge del aborto a distancia. Según el último informe #WeCount de la Society of Family Planning, el número de abortos realizados mediante teleconsulta se multiplicó por cuatro entre el segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2024, y hoy en día representa una cuarta parte de los abortos. Una verdadera “tabla de salvación” para las mujeres, según los defensores de este derecho.

El aborto con medicamentos a distancia, que se hizo accesible durante la pandemia de COVID-19, se desarrolló tras la decisión del Tribunal Supremo en 2022. Desde entonces, se ha impuesto como una solución segura para interrumpir el embarazo de miles de mujeres que viven en estados hostiles al aborto. Una revolución masiva, pero relativamente silenciosa, admite la doctora Angel Foster, debido a los riesgos que corren los proveedores.

Creada por la doctora holandesa Rebecca Gomperts, pionera en la materia, Aid Access cuenta con una gran experiencia. Tras practicar abortos a bordo de un barco frente a las costas de países con leyes restrictivas a principios de la década de 2000, puso en marcha Women on Web, un servicio que receta píldoras abortivas desde Europa a personas de todo el mundo. Ante la avalancha de solicitudes procedentes de Estados Unidos, decidió cofundar Aid Access en 2018.

Desde el punto de vista médico, no hay nada nuevo. Se trata simplemente de un aborto farmacológico clásico, practicado desde hace más de veinte años en Estados Unidos, pero obtenido a distancia, gracias a la telemedicina. La diferencia es que las pastillas se envían por correo. Según la OMS, “durante las primeras 12 semanas de embarazo, un aborto con medicamentos puede ser total o parcialmente autogestionado de forma segura por la mujer embarazada fuera de un centro de salud (por ejemplo, en su domicilio)”.

“Fue más fácil de lo que pensaba”

En algunos casos, como el de Emmy, la paciente solo tiene que responder a una serie de preguntas sobre su salud y el avance de su embarazo. En otras clínicas de telesalud, se organiza una teleconsulta con un médico. La mayoría de los proveedores suministran las pastillas hasta las diez semanas, pero algunos van más allá, hasta las 14 semanas en el caso de Aid Access.

Unos días después de completar un cuestionario en línea, recibe en su casa un sobre discreto que contiene las dos pastillas necesarias (mifepristona, que bloquea la hormona necesaria para mantener el embarazo, y misoprostol, que provoca contracciones para expulsar el contenido del útero). Solo tiene que seguir las instrucciones. Su pareja está ahí para apoyarla. “Fue más fácil de lo que pensaba”, se sorprende aún Emmy, al igual que otras mujeres que viven en estados conservadores.

Para el seguimiento, a veces se receta un analgésico básico y las pacientes pueden ponerse en contacto con un médico por SMS o por teléfono si tienen alguna pregunta o problema. Preocupada por la intensidad de sus dolores, Emmy acabó acudiendo a la sala de urgencias de su ciudad. “Les dije que creía que estaba teniendo un aborto espontáneo y me tranquilizaron”. En el formulario que hay que rellenar, Aid Access prevé esta situación y especifica: “El aborto y el aborto espontáneo son médicamente idénticos, y el personal médico no tiene forma de saber si ha tomado un medicamento abortivo”. Contactada, Aid Access no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.

Las “leyes escudo” o la respuesta de los estados proaborto

Junto a Aid Access, hay otros proveedores o “clínicas virtuales”, como el Massachusetts Medication Abortion Access Project (MAP), cofundado por Angel Foster, que recetan y envían las píldoras incluso a los estados más restrictivos, difuminando las fronteras impuestas por la ley. “Si bien la sentencia Dobbs fue una tragedia para los derechos humanos y una injusticia social, a raíz de ella hemos asistido a una ola de innovaciones, especialmente en el ámbito jurídico, con la creación de las ‘leyes escudo’”, destaca.

Massachusetts fue el primer estado en adoptar una ley completa en junio de 2022, que entró en vigor al mes siguiente, permitiendo a sus profesionales enviar píldoras abortivas por telemedicina a pacientes de todo Estados Unidos, protegiéndolos legalmente. Desde entonces, otros estados progresistas como Nueva York, California o Colorado han adoptado leyes similares, protegiendo a los proveedores de servicios de aborto (clínicas, médicos, farmacéuticos, etc.) y transformando profundamente el acceso al aborto en el país.

El modelo del MAP es muy sencillo: la paciente rellena un cuestionario en línea y un médico examina sus respuestas. Si hay alguna duda sobre la elegibilidad de la paciente, por ejemplo, en caso de antecedentes de embarazo ectópico, el médico se pondrá en contacto con ella por teléfono para obtener más información. Pero en la mayoría de los casos no es necesario realizar ninguna llamada ni teleconsulta. El MAP y su equipo de cinco médicos atienden entre 2.000 y 2.500 pacientes al mes, de las cuales un tercio proviene de Texas.

Según el informe de la Society of Family Planning, a finales de 2024 se practicaban unos 12.330 abortos al mes en el marco de estas leyes, lo que supone casi la mitad de todos los abortos por telesalud en Estados Unidos. Texas, a pesar de sus restricciones, registró el mayor número de abortos con medicamentos por telesalud del país, con una media de 3.427 al mes durante el último trimestre de 2024.

“Paradójicamente -señala Angel Foster-, en algunos estados muy restrictivos como Misisipi, el aborto es hoy más accesible que antes de la sentencia Dobbs, cuando había que acudir a la única clínica del estado para someterse a un procedimiento costoso (alrededor de 600 dólares). Ahora una mujer puede obtener medicamentos abortivos aprobados por la FDA, enviados a su domicilio por 5 dólares. Es un cambio enorme”.

Pero estas protecciones sin precedentes aún no han demostrado su eficacia ante los tribunales. “La dificultad con las ‘leyes escudo’ es que se trata de un dispositivo jurídico muy reciente”, analiza Carmel Shachar, profesora de Derecho en Harvard y especialista en cuestiones de salud pública y bioética. Los primeros juicios que permitirán poner a prueba su solidez apenas están comenzando a surgir. Por lo tanto, es difícil predecir hasta dónde llegarán estas protecciones, en particular la forma en que las considerará la Suprema Corte de Justicia”.

La respuesta de los estados conservadores

Por otro lado, los opositores al aborto, frustrados por esta situación, están multiplicando sus acciones. Nuevas leyes estatales para penalizar el envío de píldoras, demandas contra proveedores individuales y presión sobre la FDA para restringir la mifepristona.

La doctora neoyorquina Linda Prine, cofundadora de Aid Access, fue demandada en Texas por recetar y enviar píldoras abortivas a pacientes texanas. Un juez local le impuso una multa de 100.000 dólares y le ordenó que dejara de recetarlas. Las autoridades de Nueva York se negaron a aplicar esta decisión, invocando la “ley escudo” del estado.

Este año, Luisiana presentó la primera acusación penal contra un proveedor de servicios de aborto, acusando a otra doctora de Nueva York, Margaret Carpenter, de proporcionar píldoras abortivas a través de la telemedicina a una adolescente de Luisiana. La misma doctora fue condenada por un juez de Texas por enviar píldoras a una paciente tejana. En ambos casos, las autoridades de Nueva York aplicaron la “ley escudo” del estado y se negaron a cooperar.

Estos casos ilustran el pulso legal que ahora se libra en torno a la telemedicina abortiva. “Este ámbito jurídico se asemeja a una auténtica carrera armamentística entre los estados protectores y los estados restrictivos en materia de aborto”, comenta Carmel Shachar. Estos últimos tratan de inventar leyes y tácticas judiciales que les permitan demandar a los médicos que se encuentran fuera de sus fronteras. En respuesta, los estados protectores perfeccionan constantemente sus “leyes de protección” para ofrecer protecciones cada vez más sólidas. Por ejemplo, tras las demandas presentadas en Luisiana y Texas contra la Dra. Carpenter, afincada en Nueva York, varios estados decidieron retirar el nombre de los prescriptores de sus registros para protegerlos mejor”.

En las últimas semanas, Texas ha lanzado la contraofensiva más agresiva. El estado, que ya está a la vanguardia de la cruzada contra el aborto, está a punto de aprobar una ley —aún pendiente de validación en el Senado— que permitiría a cualquier ciudadano demandar a las personas u organizaciones que suministren, posean o envíen medicamentos abortivos a Texas, incluso cuando operen desde estados protectores. “El objetivo de este proyecto de ley es asustar a las mujeres embarazadas de Texas para que renuncien a recibir atención médica y disuadir a los proveedores de ayudarlas”, declaró Nimra Chowdhry, asesora jurídica del Centro de Derechos Reproductivos.

Si se aprueba, podría debilitar todo el sistema establecido por las “leyes escudo”. “Es el intento más fuerte y jurídicamente innovador de nuestro movimiento”, declaró John Seago, presidente de Texas Right to Life.

Al mismo tiempo, el movimiento antiaborto está presionando a la FDA para que restrinja el acceso a la mifepristona. Grupos conservadores han pedido a la agencia que endurezca las condiciones de prescripción y distribución, y algunos tribunales estatales, como el de Texas, han intentado suspender su aprobación. A pesar de estas presiones, la autoridad sanitaria estadounidense mantiene su posición: la mifepristona sigue siendo un medicamento seguro y eficaz para el aborto farmacológico.

En respuesta a estas ofensivas, los estados progresistas están perfeccionando sus medidas de protección. California aprobó el jueves 11 de septiembre una ley que ahora permite el envío de píldoras abortivas con un etiquetado minimalista, sin mencionar el nombre de la paciente, el médico que las receta o el farmacéutico, con el fin de limitar los riesgos de identificación y persecución.

Pero para Angel Foster, el cambio ha llegado para quedarse. “Incluso si las ‘leyes escudo’ fueran invalidadas, las redes informales e internacionales tomarían el relevo”, asegura, citando el ejemplo de los grupos de acompañamiento inspirados en las redes feministas de América Latina. “Lo que me preocupa, en cambio —añade—, es que estas leyes aíslan a las mujeres. Lo que temo es que, si eres una paciente en Texas, ya no hables con tus amigos o con tu madre sobre tu aborto y sobre la obtención de las píldoras por correo, por miedo a que te demanden”. Una cuestión que nos recuerda que la batalla está lejos de haber terminado.

Sobre todo porque muchos también señalan que el acceso a las píldoras a distancia implica disponer de conexión a Internet y de un lugar seguro donde recibir las píldoras, lo que excluye, por ejemplo, a las mujeres en situación de precariedad o víctimas de violencia. En un artículo publicado en Time el pasado mes de mayo, Amy Hagstrom, fundadora de la red de clínicas de aborto Whole Woman’s Health, que fue una de las primeras en ofrecer consultas y recetas a distancia, recordaba que, si bien el teleaborto se ha convertido en un “salvavidas para miles de mujeres en Estados Unidos”, “la telemedicina por sí sola no es una solución milagrosa” y no puede sustituir a un acceso verdaderamente completo y equitativo al aborto, lo que implica la posibilidad de elegir el método.

