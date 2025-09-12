El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, compareció el viernes ante un tribunal penitenciario por las acusaciones de haber obtenido fraudulentamente su título universitario, en la primera audiencia de un caso que desencadenó protestas en todo el país a principios de este año.

El socialdemócrata Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, se enfrenta hasta a 8 años de cárcel y a la inhabilitación política acusado de falsificar su diploma universitario en un juicio que comenzó este viernes.

Es solo uno de los múltiples procesos judiciales a los que se enfrenta este político opositor que hasta marzo ejercía de alcalde de Estambul. Ese mes fue detenido bajo acusaciones de corrupción y terrorismo y depuesto de su cargo por un tribunal pese a lo cual fue elegido candidato presidencial de la oposición socialdemócrata en unas primarias abiertas en las que participaron 15 millones de turcos.

También entonces fue despojado de su diploma universitario mediante una decisión administrativa, lo que le privaría de concurrir a las elecciones ya que en Turquía se exige el requisito de ser licenciado para ejercer de presidente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por si fuera poco, después de esta anulación, la Fiscalía inició este proceso judicial en el que se le acusa de haber falsificado el diploma, algo que calificó de falsedad en su declaración.

Imamoglu es la principal amenaza política para los 22 años de gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más