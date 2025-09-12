Cuatro días después del hallazgo de una decena de cabezas de cerdo frente a mezquitas de París y su periferia, aún no se han producido detenciones, pero la pista de la injerencia extranjera gana fuerza. La Fiscalía anunció que los responsables eran ciudadanos extranjeros que abandonaron el territorio. En varios casos se han identificado redes prorrusas como posibles organizadoras.

La fiscal de París, Laure Beccuau, subrayó este viernes 12 de septiembre la creciente importancia de este fenómeno, cuyo objetivo sería desestabilizar a la sociedad francesa. Desde 2023, su despacho ha gestionado nueve expedientes relacionados con injerencias extranjeras.

En mayo de 2024, un empleado municipal tuvo que limpiar el "muro de los Justos", cubierto de grafitis con manos rojas frente al memorial de la Shoah en París, después de que fuera vandalizado durante la noche.

Los casos se acumulan. En el otoño de 2023, en pleno conflicto entre Israel y Hamás, aparecieron estrellas de David pintadas en azul sobre muros de edificios en la región parisina. Meses más tarde, manos rojas fueron pintadas en el memorial de la Shoah, mientras que sinagogas fueron rociadas con pintura verde. También circularon plantillas negras con la inscripción "[aviones] Mirages para Ucrania" acompañadas del dibujo de un ataúd volador

Operaciones organizadas

Para la fiscal Beccuau, se trata de operaciones de injerencia extranjera que presentan un mismo patrón: "Son personas de origen extranjero que ingresan en un lapso muy corto al territorio francés para llevar a cabo estas acciones. En la mayoría de los casos —exceptuando los más recientes, donde las investigaciones siguen abiertas— hemos identificado a los responsables. Muchos han sido detenidos y sabemos, porque ellos mismos lo afirman, que cuentan con patrocinadores".

Según explicó a la AFP, algunos incluso toman fotografías de sus actos y las envían al extranjero a los financiadores. La mayoría de los implicados provienen de Europa del Este. Esto podría confirmarse también en el caso más reciente: las cabezas de cerdo frente a mezquitas. La matrícula de los dos principales sospechosos es de Serbia.

En varios de estos expedientes se han identificado redes prorrusas como posibles organizadoras. Redes que, según los investigadores, ya habrían colaborado en ocasiones con los servicios de seguridad interior de Moscú.

